Survivor 86. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 23 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Yeni bir haftaya yeni takımları ile başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, heyecanlı yarışlarını seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanına damga vuran o polemik ise, çok konuşulacağa benziyor! Peki, Survivor All-Star 2022 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 85. son bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yeni takımları ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışmasında Barış, Adem, Batuhan, Gökhan, Anıl, Sema, Merve, Sude ve Ayşe kırmızı takımda yer alırken; Berkan, Ogeday, Hikmet, Perviz, Atakan, Seda, Nisa, Evrim ve Nagihan mavi takımda yer alıyor. Heyecanlı yarışına kaldığı yerden devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, hala çarşamba hariç olmak üzere, haftanın 6 günü saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

Survivor All-Star 2022 85. Son Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, 22 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan 86. bölümü ile çok ses getirdi. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 85. son bölümünde; yeni takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Parkurun galibi eski Gönüllüler, yeni Mavi takım olurken; günün sonunda eleme potasına isim gönderen takım eski Ünlüler, yeni Kırmızı takım oldu. Parkurdaki gerginliklerin taşındığı konseyde buluşan yarışmacılar, eleme potasına ve yokluk adasına göndereceği ismi ise Gökhan Keser olarak belirledi. Öte yandan günün konseyine damga vuran olay Kırmızı takımının erzak aracından izinsiz dolma alınması oldu. Bu olay tansiyonu yükseltirken; Adem, Berkan ve Atakan’ın bu konudan tartışması konseye damgasını vurdu.

Survivor All-Star 2022 86. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her bölümü ile bu sezonun şampiyonuna bir adım daha yaklaşmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, 23 Nisan 2022 tarihinde 86.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Merak ile beklenilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanına göreyse; haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Her bölümü ile seyircisi şaşırtmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.