Yasak Elma 140. Bölüm Full İzle! 25 Nisan Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 140. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Seyircisinin ilk günkü heyecan ile takip ettiği Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Yaşanan talihsizliğin ardından bir kez daha hayal kırıklığına olacak Kumru ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken ise, Doğan’ın yaptığı o hamle oluyor. Peki, Yasak Elma dizisi 139. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Seyircisine beş sezondur sunduğu entrikalı hikayesi ile reytinglerin bir numarasında düşmeye niyeti olmayan Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin ilgisini üzerine çekmeyi sürdürüyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ise, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Yasak Elma Dizisi 139. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarındaki yerini en son 18 Nisan 2022 Pazartesi günü alan Yasak Elma dizisi, 139. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 139. son bölümünde; Yıldız Asuman’ın kumar borçlarını Doğan’a belli etmeden kapatmak için uğraşırken, Doğan’ın kulağına Yıldız’ın kolyesini sattığı gitti. Bu konuda Yıldız’ı destekleyen Doğan, onu günden güne kendisine gerçekten aşık ederken; Doğan’ın Ekin ile olan ilişkisi, ailede yeni bir krizin doğmasına neden oldu. Bu krizden yararlanan Handan, Ekin ile Doğan’ın arasını açarken; Ekin ile Doğan yumruk yumruya kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi sonucu ise, Doğan, merdivene düşerek, kafasını çarptı.

Yasak Elma Dizisi 140. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecan ile beklenilen Yasak Elma dizisinin 140. bölümü, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü FOXTV ekranlarındaki yerini alacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 140. yeni bölüm fragmanına göreyse; yarası hafif olan Doğan, Ekin’den kurtulacak. Bu durum Handan’ı bir hayli rahatsız ederken; gerçeklerden habersiz olan Kumru, Ekin’in kendisini terk ettiğini düşünecek. Yıldız’ın Handan’ın hedefinde olacağı Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.