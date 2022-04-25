Yasak Elma 140. Bölüm Full İzle! 25 Nisan Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 140. Bölüm izle ve Yasak Elma 140. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 140. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 103. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…
Yasak Elma Dizisi 140. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.
Seyircisinin ilk günkü heyecan ile takip ettiği Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Yaşanan talihsizliğin ardından bir kez daha hayal kırıklığına olacak Kumru ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken ise, Doğan’ın yaptığı o hamle oluyor. Peki, Yasak Elma dizisi 139. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…
Seyircisine beş sezondur sunduğu entrikalı hikayesi ile reytinglerin bir numarasında düşmeye niyeti olmayan Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin ilgisini üzerine çekmeyi sürdürüyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ise, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.
Yasak Elma Dizisi 139. Bölümde Neler Yaşandı?
FOX TV ekranlarındaki yerini en son 18 Nisan 2022 Pazartesi günü alan Yasak Elma dizisi, 139. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 139. son bölümünde; Yıldız Asuman’ın kumar borçlarını Doğan’a belli etmeden kapatmak için uğraşırken, Doğan’ın kulağına Yıldız’ın kolyesini sattığı gitti. Bu konuda Yıldız’ı destekleyen Doğan, onu günden güne kendisine gerçekten aşık ederken; Doğan’ın Ekin ile olan ilişkisi, ailede yeni bir krizin doğmasına neden oldu. Bu krizden yararlanan Handan, Ekin ile Doğan’ın arasını açarken; Ekin ile Doğan yumruk yumruya kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi sonucu ise, Doğan, merdivene düşerek, kafasını çarptı.
Yasak Elma Dizisi 140. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Heyecan ile beklenilen Yasak Elma dizisinin 140. bölümü, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü FOXTV ekranlarındaki yerini alacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 140. yeni bölüm fragmanına göreyse; yarası hafif olan Doğan, Ekin’den kurtulacak. Bu durum Handan’ı bir hayli rahatsız ederken; gerçeklerden habersiz olan Kumru, Ekin’in kendisini terk ettiğini düşünecek. Yıldız’ın Handan’ın hedefinde olacağı Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.
25 Nis 2022 - 11:07 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.