Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

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Peki, Hakim dizisi 3. bölümde neler yaşandı? Hakim dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hakim dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Limon film imzası ile ATV ekranlarındaki yerini geçtiğimiz haftalarda almaya başlamış olan Hakim dizisi, Your Honor hikayesinden uyarlama senaryosu ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Adalet teması ile seyircisinin karşısına çıkan ve başrollerini Erdal Beşikçioğlu ile Yurdaer Okur’un paylaştığı Hakim dizisinin yeni bölümleri ise, her pazartesi saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Hakim Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarındaki yerini en son 18 Nisan 2022 Pazartesi günü alan Hakim dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Hakim dizisinin yayınlanan 3. son bölümünde; tehdit telefonları almaya başlayan Ömer Arif, kendisinden para isteyen kişinin peşine düştü. Ailesinden kalan son kişi olan oğlunun başının belaya girmesinden çok korkan Ömer Arif, konuyla ilgili Yasemin’den yardım istemek içi harekete geçti. Deniz, Ozan’ı oldukça yakından takip etmeye başlarken; aralarındaki ilişkinin değişen boyutu Deniz’in Ozan’ın gerçekte kim olduğunu sorgulamaya başlamasına neden oldu. Öte yandan her bir delil ile oğlunun katiline bir adım daha yaklaşan Azem, Yasemin ve Ömer ile büyük bir yüzleşme yaşadı. Katil olduğuna inanılan genç adamın tutuklanması ise, Azem’i harekete geçirdi. Genç adamın ölümüne neden olan Azem, oğlunun intikamını aldığını düşünerek, rahat bir nefes alsa da konuyla ilgili şüpheleri tamamen yok olmamıştı.

Hakim Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranların merak ile takip edilen yapımları arasındaki yerini hızlı alan Hakim dizisi, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Hakim dizisinin yayınlanan 4. bölüm fragmanına göreyse; Deniz, Ozan’a dair gerçekleri öğrenmeye başlayacak. Ozan’a güvenmekte zorluk çeken Deniz, ondan bir adım uzaklaşırken; Ozan’ın duyduğu vicdan azabı gün ve gün artmaya başlayacak. Ömer Arif’in oğlunu teslim etmemek için direneceği Hakim dizisinin yeni bölümü, bu akşam sata 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.