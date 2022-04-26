- 26 Nis 2022 - 08:32

Survivor All-Star 89. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 26 Nisan 2022 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star, 26 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu haftanın eleme konseyini toplamak için çağrıda bulunmuş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, heyecanın dozunu gitgide artırıyor. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, yarışmacıları çok büyük bir sürprizin beklediğini gösteriyor! Peki, Survivor All-Star 2022 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 88. bölümde neler oldu, kim elendi? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yeni takımları ile ekranların tüm ilgisini bir kez daha üzerine çekmeyi başarmış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bu haftayı da noktalamak için geri sayıma başlıyor. Eleme konseyi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, her pazartesi, salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 88. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti?

İlgiyle takip edilen ekran yapımlarından biri olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bu sezonki yarışında da son dönemece girdi. TV8 ekranlarındaki yerini en son 25 Nisan 2022 Pazartesi günü alan Survivor All-Star 2022 yarışması, seyircisinin karşısına 88. bölümünü çıkardı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 88. son bölümünde; haftanın son dokunulmazlık ödülü verilen bir parkur yarışı gerçekleştirildi. Yeni mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldi bu yarışın kaybedeni olan kırmızı takım, haftanın son eleme adayını da belirlemek zorunda kaldı. Yapılan oylama sonrası Gökhan, Evrim ve Barış’tan sonra eleme potasına giren isim Ayşe oldu.

Survivor All-Star 2022 89. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Dominik Cumhuriyeti’nde yarışına hız kesmeden devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, 26 Nisan 2022 Salı günü 89. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Merak ile takip edilmeye devam edecek olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 89. yeni bölüm fragmanına göreyse; bugün haftanın eleme konseyi gerçekleştirilecek. Eleme konseyinde ödül oyunu ile karşı karşıya gelen Mavi ve Kırmızı takım, Danilo Zanna’nın kendilerine kuracağı sofra için yaraşacak. Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe’nin elenmemek için yarışacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

26 Nis 2022 - 08:32 - Dizi Fragmanları

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Bomba Diskalifiye! Bu Kez Yarışmacı Değil… Murat Özarı Kovuldu! Barış Ve Nisa İle İlgili Onları Söylemişti, Acun Medya Affetmedi! mask
Survivor’da Bomba Diskalifiye! Bu Kez Yarışmacı Değil… Murat Özarı Kovuldu! Barış Ve Nisa İle İlgili Onları Söylemişti, Acun Medya Affetmedi!
Survivor Ekstra'da Büyük Aşk Patlak Verdi! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık” mask
Survivor Ekstra'da Büyük Aşk Patlak Verdi! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık”
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü! Acun Kalemini Kırdı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya… mask
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü! Acun Kalemini Kırdı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya…
Survivor Murat Ceylan Yarışmayı Bırakıyor! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan Yarışmayı Bırakıyor! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
Survivor Barış Murat Yağcı Yarışmadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!” mask
Survivor Barış Murat Yağcı Yarışmadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!”
Survivor All Star’da Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Mert Öcal ve Makbule Şakalakoğlu Devrede; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor All Star’da Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Mert Öcal ve Makbule Şakalakoğlu Devrede; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… “Yok Artık!”
Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun… mask
Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun…
Survivor Barış Murat Yağcı Eski Aşkı İçin Zırıl Zırıl Ağladı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ogeday Elinin Tersiyle Çarptı! Dayak Skandalından Sonra… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Eski Aşkı İçin Zırıl Zırıl Ağladı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ogeday Elinin Tersiyle Çarptı! Dayak Skandalından Sonra…
Survivor Evrim Yarışma Hayatı Bitti! O İsim Araya Girince; Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Eline Valizi Sıkıştırıldı… “Yolun Açık Olsun!” mask
Survivor Evrim Yarışma Hayatı Bitti! O İsim Araya Girince; Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Eline Valizi Sıkıştırıldı… “Yolun Açık Olsun!”
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler İfşa Oldu! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor… mask
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler İfşa Oldu! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor…
# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 87. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Giden İsim Belli Oldu! Survivor 24 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 87. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Giden İsim Belli Oldu! Survivor 24 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 624. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 624. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 3. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 3. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 49. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 49. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 61. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 61. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 85. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Survivor 22 Nisan 2022 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 85. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Survivor 22 Nisan 2022 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 87. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Giden İsim Belli Oldu! Survivor 24 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 87. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Giden İsim Belli Oldu! Survivor 24 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 49. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 49. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 624. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 624. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 3. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 3. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 61. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 61. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 85. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Survivor 22 Nisan 2022 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 85. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Survivor 22 Nisan 2022 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yürekleri Acıtan Olay! Fikret Veda Ediyor... Züleyha İçin Son Karar Verildi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki…. mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yürekleri Acıtan Olay! Fikret Veda Ediyor... Züleyha İçin Son Karar Verildi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki….
TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu Final Tarihi Beli Oldu! Olay Açıklama Seyirciyi Şok Etti... Akıl Durduran, Beyin Yakan Veda! “3. Sezon Yok Mu” mask
TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu Final Tarihi Beli Oldu! Olay Açıklama Seyirciyi Şok Etti... Akıl Durduran, Beyin Yakan Veda! “3. Sezon Yok Mu”
TRT1 Masumlar Apartmanı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Senaryoda Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Dizi Tarihinin Tozlu Raflara Kaldırıldı… mask
TRT1 Masumlar Apartmanı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Senaryoda Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Dizi Tarihinin Tozlu Raflara Kaldırıldı…
Arka Sokaklar Yine Seyircisini Sinir Krizinden Krize Soktu! Kanal D Yine Delirtiyor… İzleyiciler Çıldırıyor! Hiç Beklenmeyen Hareket, Herkesi Şoka Soktu! mask
Arka Sokaklar Yine Seyircisini Sinir Krizinden Krize Soktu! Kanal D Yine Delirtiyor… İzleyiciler Çıldırıyor! Hiç Beklenmeyen Hareket, Herkesi Şoka Soktu!
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Boşanıyor! Türkan Hamile Olduğunu Bile Bile Somer’e Tekmeyi Bastı! Neler Olacak Neler… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Boşanıyor! Türkan Hamile Olduğunu Bile Bile Somer’e Tekmeyi Bastı! Neler Olacak Neler…
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Şok Haber... Sivrihisar'da Büyük Kaos Yaşanacak! Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü… mask
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Şok Haber... Sivrihisar'da Büyük Kaos Yaşanacak! Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü…
Yasak Elma 140. Bölüm Full İzle! 25 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 140. Bölüm Full İzle! 25 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Kötü Haber! Bu Olayı Müge Anlı Bile Çözemez! Seyirci Şokta... “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Kötü Haber! Bu Olayı Müge Anlı Bile Çözemez! Seyirci Şokta... “Yok Artık!”
Sadakatsiz Dizisinin Finali Tarihi Ortaya Çıktı! Ölümler Arka Arkaya Geliyor; Akıl Beyin Kalmadı! Derin, Asya, Volkan… Kanal D Kararını Verdi! mask
Sadakatsiz Dizisinin Finali Tarihi Ortaya Çıktı! Ölümler Arka Arkaya Geliyor; Akıl Beyin Kalmadı! Derin, Asya, Volkan… Kanal D Kararını Verdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma 140. Bölüm Full İzle! 25 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 140. Bölüm Full İzle! 25 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 87. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Giden İsim Belli Oldu! Survivor 24 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 87. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Giden İsim Belli Oldu! Survivor 24 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status