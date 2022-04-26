Survivor All-Star 89. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 26 Nisan 2022 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Survivor All Star, 26 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu haftanın eleme konseyini toplamak için çağrıda bulunmuş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, heyecanın dozunu gitgide artırıyor. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, yarışmacıları çok büyük bir sürprizin beklediğini gösteriyor! Peki, Survivor All-Star 2022 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 88. bölümde neler oldu, kim elendi? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yeni takımları ile ekranların tüm ilgisini bir kez daha üzerine çekmeyi başarmış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bu haftayı da noktalamak için geri sayıma başlıyor. Eleme konseyi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, her pazartesi, salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 88. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti?

İlgiyle takip edilen ekran yapımlarından biri olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bu sezonki yarışında da son dönemece girdi. TV8 ekranlarındaki yerini en son 25 Nisan 2022 Pazartesi günü alan Survivor All-Star 2022 yarışması, seyircisinin karşısına 88. bölümünü çıkardı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 88. son bölümünde; haftanın son dokunulmazlık ödülü verilen bir parkur yarışı gerçekleştirildi. Yeni mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldi bu yarışın kaybedeni olan kırmızı takım, haftanın son eleme adayını da belirlemek zorunda kaldı. Yapılan oylama sonrası Gökhan, Evrim ve Barış’tan sonra eleme potasına giren isim Ayşe oldu.

Survivor All-Star 2022 89. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Dominik Cumhuriyeti’nde yarışına hız kesmeden devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, 26 Nisan 2022 Salı günü 89. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Merak ile takip edilmeye devam edecek olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 89. yeni bölüm fragmanına göreyse; bugün haftanın eleme konseyi gerçekleştirilecek. Eleme konseyinde ödül oyunu ile karşı karşıya gelen Mavi ve Kırmızı takım, Danilo Zanna’nın kendilerine kuracağı sofra için yaraşacak. Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe’nin elenmemek için yarışacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.