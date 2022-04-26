Baba Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Baba Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baba 11. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının yeni hikayelerinden biri olan Baba dizisi, yeni bölümleri ve çözülmüş aile bağlarını konu aldığı sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Baba dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, artık Emin için adeta her şeyin bittiğini ima ediyor! Peki, Baba dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 10. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Baba dizisi, her hafta daha da derine indiği hikayesi ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Bir uçak kazası ile hayatı değişen Saruhan ailesinin çözülen aile ilişkilerini konu alan Baba dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Baba Dizisi 10. Son Bölümde Neler Oldu?

Yeni dönemin popüler yapımları arasındaki yerini almış olan Baba dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 19 Nisan 2022 Salı günü 10. son bölümü ile aldı. Baba dizisinin yayınlanan 10. son bölümünde; Uğur’un köşke gelmesi ile birlikte yeniden bir krizin eşiğine gelen Saruhanlı ailesinde yüzleşmeler kaldığı yerden devam etti. Aile içindeki sorunları çözmek için uğraşan Kadir, bir yandan da şirketteki işleri toparlamak için kolları sıvadı. Ancak Kadir’in aksine Servet, ailesinden intikam almak için birbirinden hırslı planlarını çoktan devreye sokmuştu. İlhan’dan aldığı evlilik teklifinden sonra kararı veren Büşra ise, büyük bir yüzleşme yaşadı. Öte yandan Cansu ise, Kadircan’ın tüm ilgisini üzerine çekebilmek için yeni hamlesini gerçekleştirdi.

Baba Dizisi 11. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak Baba dizisi, 26 Nisan 2022 Salı günü 11. yeni bölümü ile seyircisini buluşturacak. Baba dizisinin yayınlanan 11. yeni bölüm fragmanına göreyse; her şeyi yakan Servet’in söylediği sözler Emin’in babalığını sorgulamasına neden olacak. Kadir’e bununla ilgili dert yanacak olan Kadir ve Servet’in karşı karşıya gelmesine neden olacakken; Büşra’nın aldığı boşanma kararı gerçekleşecek. Büşra ile İlhan evleneceği; Servet’in ise Emin’in her şeyini alacağı Baba dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.