- 26 Nis 2022 - 08:36

Destan 21. Bölümü 2022 Full İzle! 26 Nisan 2022 Destan 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Destan 21. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Akkız destanından uyarlanan hikayesi ve eşsiz oyunculuk performansı ile sık sık salı gününün reyting zirvesine adını yazdıran Destan dizisi, yeni bölümleriyle seyircisini buluşturmaya devam ediyor. Merak ile beklenilen Destan dizisinin yeni bölüm fragmanına damga vuran olay ise, Akkız, Batuga ve Alpagu Han arasında gerçekleşecek olan o iş birliği oluyor! Peki, Destan dizisi 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 20. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ekranların yeni tarihi kurgu hikayelerinden birini sunmaya başlayan Bozdağ Film imzası ile ATV ekranlarındaki yerini sezon başından bu yana alan Destan dizisi, yeni bölümleri ve tarihe ışık tuttuğu sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Akkız ile Batuga arasında doğan efsane aşkın gidişatını bir hayli meraklandıran Destan dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Destan Dizisi 20. Son Bölümde Neler Oldu?

Geçtiğimiz hafta Akkız’ın Batuga’yı aramaktan yılmadığı sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkan Destan dizisi, 19 Nisan 2022 Salı günü 20. bölümü ile izleyenlerini buluşturdu. Destan dizisinin yayınlanan 20. son bölümündeyse; ortada olmayan Batuga’yı bulmak için inanılmaz zeki bir hamle yapan Akkız, Alpagu Han’a iş birliği teklif etti. Bu teklif ile Ulu Ece köşeye sıkışırken; yanını Temur’u alan Akkız, Alpagu Han’ın da desteğiyle Batuga aramaya devam etti. Dağ baskını ile suçlanmamak için harekete geçen Mei Jin ise, Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapattı. Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya’nın yaptığına son derece emin olan Mei Jin, bu düşmanlıktan yararlanmak için Ulu Ece ve Kaya’ya yeni bir iş birliği teklif etti. Yaralarından kurtulan ve yeniden Dağ Obası’nın başına dönen Çolpan Han, yanına yaralı Balamir’i de alarak, intikam almaya yemin ederken; Alpagu Han hiç kimsenin beklemediği bir karar alarak, herkesi şaşırttı.

Destan Dizisi 21. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merak ile takip edilen ekran yapımları arasındaki yerini ilk yayın haftasından beridir almaya başlamış olan Destan dizisi, 26 Nisan 2022 Salı günü 21. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Destan dizisinin 21. yeni bölüm fragmanına göreyse; Alpagu Han, Akkız ve Balamir ile yaptığı iş birliği sonrası Çin’in üzerine yürümeye karar verecek. Çolpan ve Balamir bir kez daha Alpagu Han’ı hedef alırken; Ulu Ece, kardeşi Alaca ile olan iş birliği sonrası Akkız’a çok tehlikeli bir oyun oynayacak. Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.

26 Nis 2022 - 08:36 - Dizi Fragmanları

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