- 26 Nis 2022 - 21:03

Masumlar Apartmanı 68. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 26 Nisan Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 68. Bölüm izle seçeneği ile 68. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Masumlar Apartmanı Dizisi 68. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yavaş yavaş finaline doğru ilerleyen Masumlar Apartmanı dizisi, travmalarını çözmek için büyük bir çaba harcayan kardeşlerin hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bugün ekranlara gelecek olan Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında da bir olay çok dikkat çekmiş bulunuyor! Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 67. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 68. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

OGM Pictures imzası ile iki sezondur TRT1 ekranlarındaki yerini almayı sürdüren Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ve yavaş yavaş sona yaklaşan hikayesiyle gördüğü ilgiyi korumayı sürdürüyor. Şimdilerde kardeşlerin ardında bıraktığı travmalarını konu alan Masumlar Apartmanı dizisi, mayıs ayında gerçekleşecek olan finaline kadar, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacağını açıklamış bulunuyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 67. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Çok tartışmaları sahneleri ile sosyal medyanın da gündemini bir haftadır meşgul eden Masumlar Apartmanı dizisinin 67. bölümü, 19 Nisan 2022 Salı günü yayınlandı. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 67. son bölümünde; Doktor Manolya ile görüşmelerini sıklaştıra Safiye, tedaviye olumlu bir şekilde cevap vermeye başladı. Uzun süre sonra evden çıkmaya başlayan ve kardeşleri görüşmeye yeniden başlayan Safiye, bu tedavi sürecinde beklediğinden daha hızlı bir yol aldı. Bu yolda ona hep destek olan Naci, Safiye’nin terapilerine de eşlik ederken; Safiye’nin hayatını değiştirecek bir adımı daha atması için onu destekledi. Bu konuda yeni bir köpek alan bu köpeğe Kurşun adını verirken; Kurşun’un evde yaşaması içi Safiye’yi ikna etmeye çalıştı. Bu fikirden asla hoşlanmaya Safiye, Kurşun için Han ile tartışmaya başlamışken; Han’ın bu konuda kararlı olması Kurşun’un apartmana girmesini sağladı. Kurşun ile yaşama fikrine asla alışamamış olan Safiye, babasının yaptığı bir hata sonrası, Kurşun’un çöp eve girdiğini görünce, karşılaştığı manzaralar karşısında yeniden nükseden travmaları ile uğraşmaya başladı.

Masumlar Apartmanı Dizisi 68. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Heyecanlı sahneleri ile yeniden seyircisinin karşısına çıkacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, 26 Nisan 2022 Salı günü 68. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 68. yeni bölüm fragmanına göreyse; Safiye ile Gülben çöp dairenin öğrenilmesi ile utançtan kahrolacak. Naci, Safiye’yi; Esat ise, Gülben’i kendisine getirmeye çalışırken, en büyük destek Doktor Manolya’dan gelecek. Han ve Ceylan sorunlarını ardında bırakmaya başlayacağı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

26 Nis 2022 - 21:03 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş 10. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 10. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan 21. Bölümü 2022 Full İzle! 26 Nisan 2022 Destan 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 21. Bölümü 2022 Full İzle! 26 Nisan 2022 Destan 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Baba Dizisi 11. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Baba Dizisi 11. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 89. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 26 Nisan 2022 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 89. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 26 Nisan 2022 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 26 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti? mask
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 26 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş 10. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 10. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 89. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 26 Nisan 2022 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 89. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 26 Nisan 2022 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Destan 21. Bölümü 2022 Full İzle! 26 Nisan 2022 Destan 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 21. Bölümü 2022 Full İzle! 26 Nisan 2022 Destan 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Baba Dizisi 11. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Baba Dizisi 11. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 26 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti? mask
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 26 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş 10. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 10. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 89. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 26 Nisan 2022 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 89. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 26 Nisan 2022 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Destan 21. Bölümü 2022 Full İzle! 26 Nisan 2022 Destan 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 21. Bölümü 2022 Full İzle! 26 Nisan 2022 Destan 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Baba Dizisi 11. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Baba Dizisi 11. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Darbe Üzerine Darbe! Fahriye Evcen Elini Eteğini Çekince; Final Kararı Verildi! Bundan Sonra… mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Darbe Üzerine Darbe! Fahriye Evcen Elini Eteğini Çekince; Final Kararı Verildi! Bundan Sonra…
Masumlar Apartmanı Dizisinde Hikmet Baba Ölüyor! Safiye, Gülben Hıçkırıklara Boğuldu; Mutsuz Son Oldu! Kimsenin Yüzü Gülmeyecek… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Hikmet Baba Ölüyor! Safiye, Gülben Hıçkırıklara Boğuldu; Mutsuz Son Oldu! Kimsenin Yüzü Gülmeyecek…
Yasak Elma Dizisinden Yıldız Ayrılıyor Mu? Eda Ece’den Soğuk Duş Aldıran Hamle Geldi; Milyonlar Yıkılacak! 6. Sezonda… mask
Yasak Elma Dizisinden Yıldız Ayrılıyor Mu? Eda Ece’den Soğuk Duş Aldıran Hamle Geldi; Milyonlar Yıkılacak! 6. Sezonda…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Boşanıyor! Türkan Hamile Olduğunu Bile Bile Somer’e Tekmeyi Bastı! Neler Olacak Neler… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Boşanıyor! Türkan Hamile Olduğunu Bile Bile Somer’e Tekmeyi Bastı! Neler Olacak Neler…
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Şok Haber... Sivrihisar'da Büyük Kaos Yaşanacak! Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Günü… mask
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Şok Haber... Sivrihisar'da Büyük Kaos Yaşanacak! Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Günü…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kız Kardeş 10. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 10. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan 21. Bölümü 2022 Full İzle! 26 Nisan 2022 Destan 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 21. Bölümü 2022 Full İzle! 26 Nisan 2022 Destan 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Baba Dizisi 11. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Baba Dizisi 11. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 89. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 26 Nisan 2022 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 89. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 26 Nisan 2022 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 140. Bölüm Full İzle! 25 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 140. Bölüm Full İzle! 25 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status