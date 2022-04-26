Masumlar Apartmanı 68. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 26 Nisan Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Dizisi 68. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yavaş yavaş finaline doğru ilerleyen Masumlar Apartmanı dizisi, travmalarını çözmek için büyük bir çaba harcayan kardeşlerin hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bugün ekranlara gelecek olan Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında da bir olay çok dikkat çekmiş bulunuyor! Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 67. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 68. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

OGM Pictures imzası ile iki sezondur TRT1 ekranlarındaki yerini almayı sürdüren Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ve yavaş yavaş sona yaklaşan hikayesiyle gördüğü ilgiyi korumayı sürdürüyor. Şimdilerde kardeşlerin ardında bıraktığı travmalarını konu alan Masumlar Apartmanı dizisi, mayıs ayında gerçekleşecek olan finaline kadar, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacağını açıklamış bulunuyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 67. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Çok tartışmaları sahneleri ile sosyal medyanın da gündemini bir haftadır meşgul eden Masumlar Apartmanı dizisinin 67. bölümü, 19 Nisan 2022 Salı günü yayınlandı. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 67. son bölümünde; Doktor Manolya ile görüşmelerini sıklaştıra Safiye, tedaviye olumlu bir şekilde cevap vermeye başladı. Uzun süre sonra evden çıkmaya başlayan ve kardeşleri görüşmeye yeniden başlayan Safiye, bu tedavi sürecinde beklediğinden daha hızlı bir yol aldı. Bu yolda ona hep destek olan Naci, Safiye’nin terapilerine de eşlik ederken; Safiye’nin hayatını değiştirecek bir adımı daha atması için onu destekledi. Bu konuda yeni bir köpek alan bu köpeğe Kurşun adını verirken; Kurşun’un evde yaşaması içi Safiye’yi ikna etmeye çalıştı. Bu fikirden asla hoşlanmaya Safiye, Kurşun için Han ile tartışmaya başlamışken; Han’ın bu konuda kararlı olması Kurşun’un apartmana girmesini sağladı. Kurşun ile yaşama fikrine asla alışamamış olan Safiye, babasının yaptığı bir hata sonrası, Kurşun’un çöp eve girdiğini görünce, karşılaştığı manzaralar karşısında yeniden nükseden travmaları ile uğraşmaya başladı.

Masumlar Apartmanı Dizisi 68. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Heyecanlı sahneleri ile yeniden seyircisinin karşısına çıkacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, 26 Nisan 2022 Salı günü 68. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 68. yeni bölüm fragmanına göreyse; Safiye ile Gülben çöp dairenin öğrenilmesi ile utançtan kahrolacak. Naci, Safiye’yi; Esat ise, Gülben’i kendisine getirmeye çalışırken, en büyük destek Doktor Manolya’dan gelecek. Han ve Ceylan sorunlarını ardında bırakmaya başlayacağı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.