- 26 Nis 2022 - 08:40

Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 29. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Her şey 29. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların neşeli yapımlarından biri olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, her hafta ele aldığı birbirinden farklı davalar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu hafta yeni bir dava ile daha seyircisinin karşısına çıkacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detay ise, o olay oluyor! Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 28. son bölümde neler oldu? İşte, tüm detaylar…

The Split isimli diziden uyarlanarak seyirci karşısına çıkmaya devam eden Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, birbirinden renkli karakterleri ve ilginç dava konuları ile FOX TV ekranlarındaki yerini almayı sürdürüyor. Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 28. Son Bölümde Neler Oldu?

Geçtiğimiz hafta çok konuşulan sahneleri ile FOX TV ekranlarındaki yerini alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 19 Nisan 2022 Salı günü 28. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 28. son bölümünde; son yirmi dört saat ile ilgili hiçbir şey hatırlamayan Bora, Sanem ve Güneş; Yalın’ın ortadan kaybolması ile endişelenmeye başladı. Hem altınları hem de Yalın’ı bulamayan Bora Sanem ve Güneş, kayıp 24 saatinin peşine düşerken; Efe, Aziz ile yüzleşmeye, Azra ise, Ekrem ve Nagehan davasını çözmeye çalıştı. Tüm bunlar arasında evlilik kararı almış olan Çolpan ve Erman bu kararı ailesini açıklamak için bir yemek daveti organize ederken; Çolpan’ın girişimleri ile Efe ve Azra arasındaki gerginlik son buldu. Öte yandan Sanem ve Bora’nın kayıp olan 24 saatte evlenmiş olması Cevher ve Arsel ailesini yeni bir krizin içerisine sürükledi.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 29. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı sahneleriyle 26 Nisan 2022 Salı günü de seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 29. yeni bölümünü yayınlayacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 29. yeni bölüm fragmanına göreyse; Erman ve Çolpan’ın isteme töreni gerçekleştirilecek. Bu arada Efe ve Azra; Sanem ile Bora’yı evliliklerini bitirmeme noktasında ikna etmeye çalışırken, kendi aralarındaki yakınlaşmaya engel olamayacaklar. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

26 Nis 2022 - 08:40 - Dizi Fragmanları

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