- 26 Nis 2022 - 08:44

Üç Kız Kardeş 10. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin sevilen dizisi Üç kız kardeş, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Üç kız kardeş, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Üç kız kardeş dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç kız kardeş dizisi 5. bölümde neler yaşandı? İşte Üç kız kardeş ile ilgili tüm detaylar…

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Üç kız kardeş Dizisi 10. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının yeni reyting canavarı Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sınavı bir türlü bitmeyen Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı bu kez ise, ailesinin sağlığı ile sınanıyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 9. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

İclal Aydın’ın çok okunan aynı isimli romanında senaryoya uyarlanarak şubat ayından bu yana seyirci karşısına çıkmaya devam eden Üç Kız Kardeş dizisi, Kanal D güçlü yapımları arasındaki yerini hızla almış bulunuyor. Türkan, Dönüş ve Derya isimli üç kız kardeşin hikayesini konu alan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Üç Kız Kardeş Dizisi 9. Son Bölümde Neler Oldu?

İlgiyle takip edilen Üç Kız Kardeş dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 19 Nisan 2022 tarihinde 9. bölümü ile aldı. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 9. son bölümünde; Mine’nin geçirmiş olduğu kaza ile yeniden Mine’ye yaklaşmaya başlayan Somer, Mine’nin evi terk ettiğini ve ardında bir mektup bıraktığını gördü. Bu mektup ile tüm gerçekleri öğrenen Somer, yeniden Türkan’dan boşanmak istediğini ve Mine ile evlenmek istediğini Rüçhan’a açıkladı. Rüçhan bu durum karşısında öfkeden deliye dönerken; suçu Türkan’da aramaya başladı. Nesrin ve Sadık'ın evlilik yıldönümü için sürpriz yapmaya hazırlanan Derya ve Dönüş ise Türkan ve Somer’in yardımıyla daveti Rüçhan’ın evinde verdi. Bu davetten hiç hoşlanmayan Rüçhan, konukların memnun kalmaması için her yolu denerken; davete gelen Fatih, ortalığı daha da karıştırdı. Türkan’dan para isteyen Fatih, evi satmak ile ailesini tehdit ederken; altınları bozdurmak için kuyumcuya giden Türkan, Rüçhan ile daha da kötü oldu.

Üç Kız Kardeş Dizisi 10. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleri heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş dizisi, 26 Nisan 2022 Salı günü 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 10. yeni bölüm fragmanına göreyse; Rüçhan, Mine’nin çocuğunun Somer’den olmadığını açıklayarak, Mine ile Somer’in arasını aşmayı başaracak. Sadık’ın kalp krizi geçirmesine sebep olacak olan Rüçhan’ın karşısına dikilen Türkan ise, kendisinden beklenmeyen bir sertlikte Rüçhan ile yüzleşecek. Sadık’ın ölüm kalım savaşı vereceği Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

26 Nis 2022 - 08:44 - Dizi Fragmanları

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