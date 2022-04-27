- 27 Nis 2022 - 08:44

Sadakatsiz 58. Bölüm Full İzle! 27 Nisan Sadakatsiz Dizisi 58. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz bu akşam ekranlarda olacak. Sadakatsiz 58. bölüm fragmanına ve full izleme canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Sadakatsiz 58. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Final tarihini seyircisi ile paylaşmış olan Sadakatsiz dizisi, yavaş yavaş hikayesinin sonuna yaklaşıyor. Derin’in delirdiği sahneleri ile bu hafta boyunca adından söz ettiren Sadakatsiz dizisinin seyircisine bu hafta için kötü bir haber vermiş bulunuyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 57. son bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

İki sezondur Doctor Foster isimli diziden uyarlanan hikayesi ile seyircisinin karşısına Kanal D ekranlarından çıkmaya devam eden Sadakatsiz dizisi, yavaş yavaş final gününe yaklaşıyor. Mayıs ayının sonunda final yaparak ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz dizisi, o güne kadar her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini almayı planlıyor.

Sadakatsiz Dizisi 57. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Geçtiğimi hafta çok konuşulan sahneleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini alan Sadakatsiz dizisinin 57. bölümü, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlandı. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 57. son bölümünde; Asya’nın oyunu ortaya çıktı. Ali ile Asya’yı konuşurken duyan Derin, her şeyi öğrenirken; Volkan’a haber vermek için harekete geçti. Bu konuşma öncesinde Asya ile Volkan’ın yeniden birlikte olduğunu öğrenen Derin, Volkan’ın üzerine makas ile saldırdı. Her şeyden habersiz olan Asya ve Ali, Volkan konusunda farklı bir yüzleşme yaşarken; Gönül ise, yaşanabileceklere karşı büyük bir önlem almak için harekete geçti. Öte yandan Ali’nin üzerine bir ev yapıldığını öğrenen Derin, tüm siniri ile Asya ve Ali ile tehlikeli bir yüzleşme gerçekleştirmek için yola çıktı. Sadakatsiz dizisinin son bölümünün final sahnesinde Volkan’a gelen mesaj ise, Derin’in Asya ile Ali’ye bir şey yapmış olabileceğini akıllara getirdi.

Sadakatsiz Dizisi 58. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sezon sonunda final yaparak, seyircisine veda edecek olan Sadakatsiz dizisi, 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü ekranlara gelecek son bölümü ile final yapmayı planlıyor. Bu hafta bir haftalık araya çıkan Sadakatsiz dizisinin yayınladığı ara mesajında ise; “Büyük oyunların, büyük sonuçları olur. #sadakatsiz Gelecek hafta yeni bölümde görüşmek üzere! @KanalD” ifadeleri yer alıyor. Bu nedenle Sadakatsiz dizisinin 58. yeni bölümünün 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü Kanal D ekranlarındaki yerini alması bekleniyor.

27 Nis 2022 - 08:44 - Dizi Fragmanları

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