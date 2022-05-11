Kara Tahta Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 11 Mayıs Kara Tahta Dizisi 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Kara Tahta Dizisi SON Bölüm İzle!

Kara tahta 5. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir bölümü ile daha TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Kara Tahta dizisi, yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile herkesi şoke etmiş bulunuyor. Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken ise, Irmak’ın verdiği o karar oluyor! Peki, Kara Tahta dizisi 4. son bölümde ne oldu? Kara Tahta dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Akran zorbalığı gibi oldukça gerçekçi bir konu ile TRT1 ekranlarındaki yerini geçtiğimiz ay itibariyle almaya başlamış olan Kara Tahta dizisi, çok konuşulan yapımlar arasındaki yerini alıyor. Kara Tahta dizisinin yeni bölümleriyse, Ramazan ayı boyunca her çarşamba saat 20.15’te; Ramazan ayından sonra ise, her çarşamba saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkmayı planlıyor.

Kara Tahta Dizisi 4. Son Bölümde Ne Oldu?

Yeni bir dizi olmasına rağmen sadık bir seyirci kitlesine ulaşmayı başarmış olan Kara Tahta dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 20 Nisan 2022 Çarşamba günü 4. bölümü ile aldı. Kara Tahta dizisinin yayınlanan 4. son bölümünde; Atlas’ın birden ortadan kaybolması, Irmak’ın ise bu kayboluş nedeniyle Bekir’e evet demesi ikilinin yollarını bir kez daha ayırdı. Bu habersiz gidişten Atlas’ı sorumlu tutan Irmak, son kez Atlas ile yüzleşmeye ve Atlas’tan beklediği soruların cevabını almaya karar verdi. Bu esnada Irmak üzerindeki baskısını artıran annesi, Bekir ile Irmak’ın evlenmesi yönündeki talebini daha da sık dile getirir hale geldi. Irmak ile yüzleşen Atlas ise, duyguları ile mantığı arasında verdiği savaş sonrası, Irmak’a beklediği birtakım cevapları verdi.

Kara Tahta Dizisi 5. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her hafta hikayesinde daha da derine inen Kara Tahta dizisi, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü 5. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kara Tahta dizisinin yayınlanan 5. yeni bölüm fragmanına göreyse; Irmak, bu kez kalbinin sesini dinlemeye karar verecek. Bekir ile evlenmeyeceğini annesi ile paylaşan Irmak, Bekir’in bir konuşmasına şahit olmasının ardından bu kararını da ona da aktaracak. Atlas, okuldaki zorbalığa bir son vermek için savaşırken; bir yandan da Irmak’a karşı olan hislerini gizlemeyi bırakacak. Irmak ile Atlas’ın birbirine daha da yaklaşacağı Kara Tahta dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.15’te TRT1 ekranlarından yayınlanacak.