Bir Zamanlar Çukurova 134. Bölüm Full İzle! 28 Nisan 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 134. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Bir sezonunun daha yavaş yavaş sonuna yaklaşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, nefes kesen sahneleri ile seyircisinin karşısına yeni bölümlerini çıkarmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanındaysa dikkat çeken detay Hakan ile Züleyha’nın yeni sınavı oluyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 133. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Heyecanlı bir dönem hikayesinin aynı sıra eşsiz bir Çukurova coğrafyası sunan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dördüncü sezonu ile seyircisini buluşturmaya devam ediyor. Dört sezondur Tims&B imzalı olarak seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümleri ise her perşembe saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 133. Bölümde Neler Yaşandı?

Züleyha ve Hakan’ın yeniden bir araya geldiği sahneleri ile bir haftadır çok konuşulan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 21 Nisan 2022 Perşembe günü 133. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 133. son bölümünde; Züleyha ile Hakan evlenmeye karar verdi. Bunun için bir nikah tarihi alan Züleyha ve Hakan düğün hazırlıklarına başlarken; yaşananlardan habersiz olan Fikret, Züleyha’ya olan duygularını açıklayabilmek için harekete geçti. Ancak, yenen yemeğe Hakan’ın da dahil olması ve evleneceklerini Fikret’e söylemesi, Fikret’i bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Betül’ün ortadan kayboluşu ile bir hayli endişelenen Şermin, Züleyha ile ittifak yapmaktan başka çare bulamazken; başına sık sık bela olan Züleyha’dan kurtulmak isteyen Çolak, onu tuzağa çekmeyi başardı.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 134. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Züleyha’nın Hakan’ın sayesinden ölümden döneceği sahneleri ile çok konuşulacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 134. bölümü, 28 Nisan 2022 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini alacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 134. yeni bölüm fragmanına göreyse; Züleyha’ya kurulan hain tuzağın sorumlusunu aramaya başlayan Hakan, Vahap ismini yönlendirilse de soluğu Çolak’ın yanında alacak. Çolak’ın tüm servetine konmak için yeni bir oyun oynayan Betül, ayrılıktan vazgeçecek. Züleyha ile Hakan’ın düğün hazırlıklarının devam edeceği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.