Emanet 369. Bölüm Full İzle! 28 Nisan 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Emanet 28 Nisan 2022 Kanal 7 İzlemek için TIKLAYINIZ

Hafta boyunca çok konuşulan sahneleri ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini alan Emanet dizisi, kesintisiz olarak hikayesini anlatmaya devam ediyor. Emanet dizisinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüne damga vuran o olay ise, şimdiden çok ses getirmeye başlıyor! Peki, Emanet dizisi 369. bölüm fragmanı yayınladı mı? Emanet dizisi 368. bölümde neler oldu? İşte, Emanet dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Yeğenleri Yusuf aracılığıyla yolları kesişen Yaman ve Seher’in eşsiz aşk hikayesini konu almasıyla bir hayli sevilmiş olan Emanet dizisi, ikinci sezonu ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Yoğun bir ilgi yakalamış olan Emanet dizisinin yeni bölümleri ise, hafta içi her gün saat 19.00’da seyircisinin karşısına çıkıyor.

Emanet Dizisi 368. Bölümde Neler Oldu?

Kanal 7 ekranlarındaki yerini en son 27 Nisan 2022 Çarşamba günü alan Emanet dizisi, 368. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Emanet dizisinin yayınlanan 368. son bölümünde; Seher’in devam eden hafıza kaybı Yaman ile Seher’i yeni bir dönemecin eşiğine getirdi. Yaman’ın karanlık günlerine dair önemli bilgiler edinen Seher, Yaman’ın kendisini bodruma kapattığı anları öğrendi. Yaman’ın dürüst davranması ne kadar hoşuna gitse de Yaman’ın değişip değişmediğinden emin olamayan Seher, ona karşı bir korku duygusu geliştirmeye başladı. Polis kayıtlarına ulaşarak geçmişine dair daha detaylı bir bilgiye ulaşmaya çalışan Seher, geçmişte Yaman’a yaptıklarını öğrenince, Yaman’ın neden kendisine bu kadar merhametli davrandığını anlamaya çalıştı. Bu esnada hem kardeşi Yasemin hem de annesi ile sınanan Duygu, uçurumun kenarına giden ve intihar etmek üzere olan annesini kurtarmak için Ali’den yardım istedi.

Emanet Dizisi 369. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Hafta içi her gün seyircisi ile buluşmaya devam eden Emanet dizisi, 28 Nisan 2022 Perşembe günü 369. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Emanet dizisinin yayınlanan 369. yeni bölüm fragmanına göreyse; Seher’in başına gelen küçük bir kaza Yaman ile Seher’i birbirine daha da yaklaştıracak. Yasemin ile ilgili gerçekleri öğrenecek olan Duygu ise, Yasemin ile annesinin konuşmalarına şahit olacak. Seher’in Yaman’a ait olan silahı bulması ile tedirginlik yaşamaya başlayacağı Emanet dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.