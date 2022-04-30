Arka Sokaklar 625. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 625. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 582. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Aksiyon dolu koşuşturmasına kaldığı yerden devam etmeye hazır olan Arka Sokaklar dizisi, bugün bir yeni bölümü ile daha seyircisini buluşturuyor. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan yeni bölümünde dikkat çeken olay ise, ekibin peşine düştüğü ikili oluyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 625. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 624. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Kanal D ekranlarının adeta vazgeçilmez bir yapımı haline dönüşmüş olan Arka Sokaklar dizisi, 16 sezondur seyircisi ile buluşuyor. Rıza Baba ve ekibinin amansız maceralarını konu alan ve bu maceraları ile bir hayli sürükleyici bulunan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölümde Neler Yaşandı?

Engin’in başının dertte olduğu sahneleri ile bir hayli konuşulan Arka Sokaklar dizisinin 624. bölümü, 22 Nisan 2022 Cuma günü Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 624. son bölümünde; Mazlum’un ölümü başta Mesut olmak üzere tüm ekibi allak bullak etti. Mazlum’dan sonra Gazi’nin Yeri’nin de devredilmesine karar veren Mesut, Mazlum’un hatıralarından kurtulmaya çalışırken; Tunç’un bulduğu alıcı ile adeta şoke oldu. Bu esnada yeni bir aksiyon peşinde olan ekip, düğününe günler kala ölü bulunan gelin Nazlı’nın ölümünü aydınlatmak ve ortada olmayan damat İlyas’ı yakalamak için hızla baskınlar düzenliyordu. Bu esnada Lena isimli kadını Rusların elinden kurtarmak için harekete geçen Engin’in ortadan kimseye haber vermeden kaybolması üzerine bütün ekip, Engin’i bulmak ve ona destek olmak için harekete geçti.

Arka Sokaklar Dizisi 625. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Macerada hiç hız kesmeyen Arka Sokaklar dizisi, 29 Nisan 2022 Cuma günü 625. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 625. yeni bölüm fragmanına göreyse; Rıza baba ve ekibi, bu kez adeta bir suç makinası olan Ferruh ve İrfan ikilisinin peşine düşecek. Cemal’in girdiği bir görev Ezgi’yi kıskançlıktan deliye döndürecekken; Engin, intikam planları yapan Lena’yı bu planlardan vazgeçirmek için harekete geçecek. Heyecanlı bekleyişe son verecek olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.