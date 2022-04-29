Aziz Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2022 Aziz Dizisi 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Aziz Dizisi 29 Nisan 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranlarda yer alan dönem dizilerinin en çok izlenenlerinden biri olan Aziz dizisi, kurtuluşa bir adım daha yaklaşan Hatay sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitliyor. Bugün bir yeni bölümünü daha Show TV ekranlara getirecek olan Aziz dizisinin yayınlanan fragmanı ise, her şeyin değişeceğini gösteriyor! Peki, Aziz dizisi 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 22. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Fransız işgalinin yaşandığı Hatay günlerini konu alan Aziz dizisi, gerek çekim mekanları gerek sahne dekorları gerekse derin aşkları ile seyircisini adeta büyülemeye devam ediyor. Hatay halkının Fransız güçlerinin işgalinden kurtulmak için verdiği mücadeleyi ve Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katıldığı günleri ekranlara taşıyan Aziz dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Aziz Dizisi 22. Bölümde Neler Oldu?

Bir haftalık sağlık molasının ardından geçtiğimiz hafta yeniden Show TV ekranlarındaki yerini almaya başlayan Aziz dizisi, 22. bölümünü 22 Nisan 2022 Cuma günü yayınladı. Aziz dizisinin yayınlanan 22. son bölümünde; Efnan’ın yüzüğünü ve resmini Aziz’e göstererek, Aziz’i adeta çıldırtan Delege Pierre, Aziz ile Efnan’ın arasını açmayı başardı. Bu durumdan bir hayli rahatsız olan Aziz, Efnan’ın duvardaki resmini kırarken; aşkının bir kez daha sınava tutulmasından son derece üzülmeye başladı. Efnan ve Aziz arasındaki soğukluk devam ederken; Adem ve Dilruba’nın aralarının da giderek açılması, Adem ve Efnan’ı Dilruba ile Aziz’in yakınlığı konusunda tedirgin etmeye başladı. Adem’i boşamak için harekete geçen Dilruba Aziz’e bir teklifle giderken; Adem, Aziz’i köşeyi sıkıştırmak için atölyedeki hisleri kullanmaya deva metti. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede kuracağı olan Meclis, Kenan ile Aziz’i karşı karşıya getirdi.

Aziz Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Aziz’in büyük bir karar alacağı Aziz dizisinin 23. bölümü, 29 Nisan 2022 Cuma günü Show TV ekranlarındaki yerini alacak. Aziz dizisinin yayınlanan 23. yeni bölüm fragmanına göreyse; Aziz’e gelen bir görev, vatan aşkı nedeniyle Aziz’in herkesi ardında bırakmasına neden olacak. Aziz, bir yandan da Delege Pierre’in seçim hilesini bozmaya çalışacakken; Dilruba, şehri terk etmeye karar verecek. Merak ile takip edilen Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.