- 29 Nis 2022 - 18:40

Kasaba Doktoru 4. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

TRT1’in taze dizilerinden olan Kasaba Doktoru, beğenileri üzerine toparlamaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren gündemlerden düşmeyen Kasaba doktoru, Tıp alanınla beslendiği konusuyla da takdirleri topluyor. Kasaba doktoru, mekan ve kostüm detaylarıyla da oldukça beğeniliyor. Yeni başlayan Kasaba doktoru dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba doktoru dizisi 6. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Kasaba doktoru Dizisi 7. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarına hızlı bir giriş yapmış olan Kasaba Doktoru dizisinde işler giderek karışacağa benziyor. Kasaba Doktoru dizisinin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölüm fragmanında, Ömer’in Hakan Hoca’nın kim olduğunu öğrenmesi ise, vereceği kararın yönünü değiştirecek gibi görünüyor! Peki, Kasaba Doktoru dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 3. bölümde neler oldu? İşte, Kasaba Doktoru dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Yeni bir dizi olmasına rağmen cuma günü reyting sıralamasını altüst etmeyi başarmış olan Kasaba Doktoru dizisi, yeni sezonun sonuna doğru başladığı yolculuğuna dur durak bilmeden devam ediyor. Ekranların medikal türündeki tek dizisi olan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Kasaba Doktoru Dizisi 3. Bölümde Neler Oldu?

Erol Gümüşok ile başı belada olan Hakan’ın taktikleri bir haftadır adından sıkça söz ettiren Kasaba Doktoru dizisinin 3. bölümü, 22 Nisan 2022 Cuma günü TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 3. son bölümünde; Hakan’ın nasıl bir doktor olduğunu öğrenen hastanenin sahibi Erol Gümüşok, yaşamasının neredeyse imkansız olduğu ameliyatına Hakan’ın girmesini istedi. Bu durumdan hiç hoşlanmayan Hakan, Erol Gümüşok’tan hayır diyerek, uzaklaşmaya çalışırken; Erol Gümüşok’un Hakan hakkında öğrendiği geçmişe dayalı bir sır, Hakan’ı köşeye sıkıştırmaya başladı. Bu konuda Erol Gümüşok’a karşı güçsüz kalmak istemeyen Hakan, Erol Gümüşok’u araştırırken; hastanede işler her zamankinden daha çok karışmaya başladı. Bu karışıklıkta Ömer istifasını verip gitmeye çalışırken; Leyla, Hakan’a kendisini affettirip, hastaneye geri dönmenin bir yolunu aramaya başladı. Yalçın ise Erol Gümüşok’un ameliyatının kendi hastanesinde yapılabilmesi için düğmeye bastı.

Kasaba Doktoru Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı sahneleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Kasaba Doktoru dizisi, 4. bölümünü 29 Nisan 2022 Cuma günü yayınlayacak. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanına göreyse; Ömer yıllardır aradığı Kemal Demir’in Hakan olduğunu anlayacak. Erol Gümüşok’un ameliyat hazırlıkları devam ederken; Ömer, Hakan’dan bir şeyler öğrenip, öğrenmek istemediğine karar verip Özel Gümüşok Hastanesi’ne bir cevap vermeye çalışacak. Merak ile beklenilen Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

29 Nis 2022 - 18:40 - Dizi Fragmanları

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