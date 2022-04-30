- 30 Nis 2022 - 09:39

Gönül Dağı Dizisi 62. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 62. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Gönül Dağı Dizisi 62. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Anadolu’nun tam ortasından sunduğu masalsı aşkları ile seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmış olan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bu hafta Asuman ile Ramazan çiftinin hayranlarına bir sürpriz yapacak olan Gönül Dağı dizisinde Ramazan Bayramı heyecanı da sürüyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 61. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış eserlerinden esinlenerek, seyirci karşısına çıkarılan Gönül Dağı dizisi gerek masalsı hikayesi gerek bozkır coğrafyasının güzelliği gerekse başarılı oyunculuk performansı ile iki sezondur TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasındaki yerini koruyor. Şimdilerde Ramazan ile Asuman arasındaki ilişkilerin gelişmelerini ekranlara getiren Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 izleyicisiyle buluşuyor.

Gönül Dağı Dizisi 61. Bölümde Neler Yaşandı?

Döndü ile Muammer’in Kenan ile sınanmaya başladığı sahneleri ile bir hayli konuşulan Gönül Dağı dizisinin 61. bölümü, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 61. son bölümünde; babası Muammer ile bir süredir tartışmalar yaşayan Kenan, evi terk etti. Kenan’ın evi terk etmesiyle birlikte Muammer’e cephe alan Döndü’nün de evi terk etmesi çok uzun sürmedi. Bu yalnızlık sarmalında adeta bambaşka birine dönüşen Muammer ise, çevresindekiler ile ilişkisini daha hızlı bozar hale geldi. Kenan’ın karşılaştığı biri, onun hayatını değiştirirken; Muammer’i yeniden eski günlerine döndürecek bir gelişme yaşandı. Ramot’u bastırmak için harekete geçen Asuman, oldukça zorlu görüşmelerden geçerken; Selami’nin miras kavgasını sürdürmesi ailenin yeni krizi haline dönüştü.

Gönül Dağı Dizisi 62. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ramazan Bayramı telaşı ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Gönül Dağı dizisi, 30 Nisan 2022 Cumartesi günü 62. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 62. yeni bölüm fragmanına göreyse; Gedelli Kasabası’nda hem Ramazan Bayramı heyecanı hem de Ramazan ile Asuman’ın nişan heyecanı yaşanacak. Selami’nin miras hakkından vazgeçeceği Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’ı gösterdiğinde TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

30 Nis 2022 - 09:39 - Dizi Fragmanları

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