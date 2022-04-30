- 30 Nis 2022 - 09:40

Yargı Dizisi 31. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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Yargı Dizisi 31. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların en hit yapımlarından biri olan Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alıyor. Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, Ceylin ve Ilgaz aşkına hayran olanları kötü bir sürprizin beklediğini gösteriyor. Peki, Yargı dizisi 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 30. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarındaki yerini bu sezonun başından beri alan Yargı dizisi, akıl almaz bir gizem ile işlenen cinayet dosyalarını çözmeye çalışıyor. Bu gizemli hikayesi ile seyircisinin adeta yaşamında yer etmiş olan Yargı dizisi, şimdilerde Ceylin’in babası Zafer’in ölümünü ve bu ölümün Ceylin ile Ilgaz arasındaki ilişkiye yansımasını ele alıyor. İlgi ile takip edilen Yargı dizisinin yeni bölümleri, her pazar saat 20.00’da seyirci karşısına çıkıyor.

Yargı Dizisi 30. Bölümde Neler Oldu?

Ceylin ve Ilgaz'ın arasında suların bir türlü durulmadığı Yargı dizisinin 30. bölümü, 24 Nisan 2022 Pazar günü Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Yargı dizisinin yayınlanan 30. son bölümünde; yaşanan tüm gelişmeler, Ceylin ile Ilgaz ilişkisini adeta bir çıkmaz sokağa sürükledi. Ilgaz, Zafer’in ölümünün ardından ailesi ile Ceylin arasında kalırken; Ceylin, babasının ölümünün ardından yine ailesi ve Ilgaz arasında kaldı. Kalbinin sesine yenik düşen Ceylin, Ilgaz’a bir şans vermek isterken; Ilgaz’dan bu şans karşısında istediği, Ilgaz’ı ailesi ile Ceylin arasında bir seçim yapmaya sürükledi. Herkesi bitirmek için adeta yemin etmiş olan Yekta, Zafer cinayeti üzerinde kendi oyununu kurarken; Pars ve Eren Zafer’in cinayetinde sona yaklaştı. Bulunan ipuçları ile ortaya çıkan cinayet gecesindeki detaylar herkesi şaşırtırken; Ilgaz ile Ceylin arasındaki ilişkiyi de yeni bir dönemece sürükledi.

Yargı Dizisi 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ceylin ile Ilgaz arasında gitgide imkansızlaşan bir aşkı konu alacak olan sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı dizisi, 1 Mayıs 2022 Pazar günü 31. bölümünü yayınlayacak. Yargı dizisinin yayınlanan 31. yeni bölüm fragmanına göreyse; yaşanan tüm olaylar Ilgaz ile Ceylin’i boşanma noktasına kadar sürükleyecek. Ilgaz ile Ceylin’in boşanıp, boşanmayacağının merak ile bekleneceği Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

30 Nis 2022 - 09:40 - Dizi Fragmanları

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