- 01 May 2022 - 21:43

Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 45. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2022 Teşkilat Son HD Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 45. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

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Teşkilat Dizisi 45. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Sürükleyici konusu ile TRT1 ekranlarındaki yerini ikinci sezonuyla alan Teşkilat dizisi, bu hafta çok konuşulacak sahnelerini seyircisinin karşısına çıkarıyor. Teşkilat dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında yer alan o detay ise, ekibin adeta zorlu bir mücadelenin içine sürükleneceğini gösteriyor. Peki, Teşkilat dizisi 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 44. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Bir kahramanlık hikayesi ile seyircisini iki sezondur TRT1 ekranlarına kilitleyen Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın içerisinde kurulmuş özel yetenekleri ve gözü kara yedi kişinin iş ve aşk yaşamlarını konu alıyor. Ekibin gerçekleştirdiği operasyonlar ile her hafta heyecanın dozunu biraz daha üst sıralara çıkaran Teşkilat dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da TRT1 izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Teşkilat Dizisi 44. Bölümde Neler Yaşandı?

Ceren’in ölüm sahnesi ile yürekleri adeta parçalayan Teşkilat dizisinin 44. bölümü, 24 Nisan 2022 Pazar günü TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 44. son bölümünde; Ceren’in öldüğü kızı olduğunu öğrenen Halit Başkan, öldüğü sandığı kızının ölümüne bir kez daha şahit olunca adeta dağıldı. Üstelik Ceren’in ani ölümü sadece Halit Başkan’ı değil, tüm ekibi de derinden sarstı. Ceren’in ölümünün ardından geçmiş ile olan hesaplaşmasına başlayan Halit Başkan, kızının ölümüne sebep olan Yıldırım’ın peşine düştü. Ceren bir dönem birlikteliği olan Serdar ise hem ailesinin hem de Ceren’in intikamını alabilmek adına Halit Başkan’ı bu yolculukta yalnız bırakmadı. Halit Başkan ve Serdar, Yıldırım’a ulaşmak için çabalarken; ikilinin karşısına çıkan sürpriz bir isim, henüz sırların bitmediğini adeta kanıtladı. Halit Başkan ve Serdar, Yıldırım’ın peşinde iken; ekip ise, “Doktor” lakaplı bir teröristin peşinde yapılacak olan yeni saldırıyı durdurmak için operasyonu başlattı.

Teşkilat Dizisi 45. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Aksiyon dolu sahnelerini her geçen gün biraz daha artıran Teşkilat dizisi, 1 Mayıs 2022 Pazar günü 45. bölümü ile TRT1 izleyicisini buluşturacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 45. yeni bölüm fragmanına göreyse; ekip içerisinde Yıldırım’ın da bulunduğunu öğrendiği yeni bir terör saldırısını engelleyebilmek adına harekete geçecek. Zorlu bir operasyon içerisinde olan ekibin yanı sıra Halit Başkan ve Serdar’ın geçmişe olan yolculuğu da çeşitli sırları aralayabilmelerini sağlayacak. İlgiyle takip edilen TRT1 yapımı Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da seyirci karşısına çıkacak.

01 May 2022 - 21:43 - Dizi Fragmanları

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