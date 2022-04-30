- 30 Nis 2022 - 23:20

Survivor 92. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 30 Nisan 2022 Son Bölüm THD ek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Survivor Türkiye All Star Türkiye 30 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin heyecanını yüksek tutmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, bu haftanın dokunulmazlık oyunlarını TV8 ekranlarına getirmeye devam ediyor. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, adada o ismi zor günlerin beklediğini gösteriyor! Peki, Survivor All-Star 2022 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 91. son bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yarışa gerçekleştirdiği takım değişiklikleri ile yeni bir soluk getirmeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, bu haftanın dokunulmazlık parkurlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmiş bulunuyor. Yeni sezonunda hem heyecanın hem de zorluğun çıtasını yükselten Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, her pazartesi, salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

Survivor All-Star 2022 91. Son Bölümde Neler Oldu?

Merak ile takip edilen ekran yapımları arasındaki yerini elde ettiği izlenme payları ile alan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini ise en son 29 Nisan 2022 Cuma günü 91. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 91. son bölümünde; haftanın ilk dokunulmazlık ödüllü yarışması gerçekleştirdi. Güç ve dengenin yanı sıra hız gerektiren de bir parkurda yarışan Ünlüler ve Gönüllüler takımı, eleme potasına isim vermemek için kıran kırana bir mücadele gerçekleştirdi. Gerçekleşen yarışın ardından haftaya hızlı başlayan Ünlüler takımı, dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk dokunulmazlığını kaptıran Gönüllüler takımı ise, eleme potasına ve yokluk adasına gönderecekleri ismi belirlemek için ada konseyinde toplandı. Yapılan oylama sonrası belirlenen isim Evrim Keklik oldu.

Survivor All-Star 2022 92. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni ve zorlu parkur oyunları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, 30 Nisan 2022 Cumartesi günü 92. bölümünü yayınlayacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 92. yeni bölüm fragmanına göreyse; Dominik Cumhuriyeti’nde haftanın ikinci dokunulmazlık yarışı için ter dökülecek. Eleme potasına bir ismin daha gireceği Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

30 Nis 2022 - 23:20 - Dizi Fragmanları

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