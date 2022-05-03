Survivor All-Star 95. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 3 Mayıs 2022 94. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Yen bir eleme gecesi ile daha seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün nefesleri tutturacak bir gece ile TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, kimin eleneceğini adeta ortaya çıkarmış bulunuyor. Peki, Survivor All-Star 2022 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 94. bölümde neler oldu, kim elendi? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Sezonun ortasından bu yana TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, şampiyonuna bir adım daha yaklaşacağı yeni haftasını da ardında bırakmaya hazırlanıyor. Merak ile beklenilen eleme gecesine gelmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışmasında eleme potasında yarışacak olan isimler de netleşmiş bulunuyor. Heyecanlı bir akşam yaşatacak olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, çarşamba hariç olmak üzere, haftanın 6 günü boyunca TV8 ekranlarındaki yerini saat 20.00’da alıyor.

Survivor All-Star 2022 94. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti?

Bu haftanın dokunulmazlık yarışlarını tamamlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü 94. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 94. son bölümünde; ilk olarak haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. A101 marketlerinden kahvaltılık ürünlerin ödül olarak verildiği Survivor All-Star 2022 yarışmasının son dokunulmazlık yarışında kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımının eleme adayını belirlemek için toplandığı konseyde artık yokluk adası uygulamasının yapılmayacağını duyuran Acun Ilıcalı, yarışmacıları bir hayli sevindirdi. Yapılan oylamanın ardından eleme potasına giren isim Sude oldu. Konuyla ilgili konuşan Sude ise; “Bu kadar emek verdim. Hayallerimin yarım kalmasını istemiyorum, gerçekleştirmek istediği hedeflerim var… Beni üzen bir nokta da son yokluğa gidecek olmam. Bayramda takım arkadaşlarımdan uzak olacağım bu beni üzen taraf. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Survivor All-Star 2022 95. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Eleme gecesi ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bu akşam 94. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 94. yeni bölüm fragmanına göreyse; eleme gecesinde Evrim, Barış, Ayşe ve Sude yarışacak. Kimin eleneceğinin merak ile beklenileceği Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.