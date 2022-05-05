Emanet 374. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Emanet 5 Mayıs 2022 Kanal 7 İzlemek için TIKLAYINIZ

Kanal 7 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Emanet dizisi, yeni bölümleri ile seyircisini buluşturmaya devam ediyor. Bugün ekranlara gelecek olan Emanet dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, şimdiden çok ses getirmeyi başarıyor. Peki, Emanet dizisi 374. bölüm fragmanı yayınladı mı? Emanet dizisi 373. bölümde neler oldu? İşte, Emanet dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Karamel Yapım imzası ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini iki sezondur alan Emanet dizisi, bu sene Seher ile Yaman’ın ilişkisinin yeni bir boyutunu seyirci karşısına çıkarıyor. Yeğenleri Yusuf’un velayet tartışması üzerine yolları kesişen Yaman ve Seher’in destanlaşan aşkını konu alan Emanet dizisinin yeni bölümleri ise, hafta içi her gün saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor.

Emanet Dizisi 373. Bölümde Neler Oldu?

Ekranların ilgiyle takip edilen günlük dizilerinden biri olan Emanet dizisi, Kanal 7 ekranlarındaki yerini en son 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü 373. bölümü ile aldı. Emanet dizisinin yayınlanan 373. son bölümünde; fark ettiği yeni detaylar ve elde ettiği yeni bilgiler ile Yaman’a güvenmediğini fark eden Seher, Yaman’dan kaçmaya başladı. Yaman’ın tehlikeli olduğunu ve onun yanında can güvenliği olmadığını düşünen Seher, çareyi Doktor Aziz’e sığınmakta buldu. Seher’in anlattıkları sonrası Yaman’a karşı şüphe duymaya başlayan Doktor Aziz ise, Seher’i Yaman’a yönlendirdiği için vicdan azabı çekmeye başladı. Bu esnada her yerde Seher’i arayan Yaman’ın kliniği basması, Doktor Aziz’in şüphelerini daha da artırdı. Seher’in Doktor Aziz’in evinde olduğunu öğrenen Yaman, çareyi Doktor Aziz’in kapısına dayanmakta buldu.

Emanet Dizisi 374. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Heyecanlı hikayesine hafta içi her gün devam eden Emanet dizisi, 5 Mayıs 2022 Perşembe günü 374. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Emanet dizisinin yayınlanan 374. yeni bölüm fragmanına göreyse; Seher’in yanına sığındığı Yaman ile Doktor Aziz arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşecek. Yaman’ın geldiğini gören Seher, Doktor Aziz’in de evinden kaçarak, klinikte tanıştığı Nazlı isimli kadının yanına sığınacak. Yaman, Seher’i bulmak için Nazlı’nın peşine düşecekken; Seher’in Yaman’ı görür görmez bayılması işleri daha da karıştıracak. İlgiyle takip edilen Emanet dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.