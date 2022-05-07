- 07 May 2022 - 14:59

Arka Sokaklar 626. Bölüm Full İzle! 6 Mayıs 2022 Arka Sokaklar Dizisi 626. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

15. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 626. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 626. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Arka Sokaklar Dizisi 626. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta soluksuz izlenen sahneleri ile seyircisini ekran başına 16 sezondur kilitleyen Arka Sokaklar dizisi, bu hafta Hüsnü Çoban’ın zor anlarını seyircisi ile buluşturmaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan o detay ise, Hüsnü Çoban’ı daha zor günlerin beklediğini adeta kanıtlıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 626. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 625. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Devam eden yapımlar arasında en uzun soluklu dizi olma unvanını bu sezon da elinde tutan Arka Sokaklar dizisi, aynı zamanda Türk dizi tarihinin haftalık en uzun soluklu dizisi olma özelliği de taşıyor. Rıza Baba ve ekibinin maceralarını konu alan Arka Sokaklar dizisi, yeni sezon onayını da almış bulunuyor. Yavaş yavaş sezon finaline yaklaşan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 625. Bölümde Neler Yaşandı?

Yeni bir suçlunun peşine düşen Rıza Baba ve ekibi ile nefesleri kesen Arka Sokaklar dizisinin 625. bölümü, 29 Nisan 2022 Cuma günü Kanal D ekranlarından yayınlandı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 625. son bölümünde ise; İrfan ve Ferruh isimli iki suçlu, işledikleri suçlar nedeniyle ekibin radarına girdi. Reis Sermet isimli bir uyuşturucu tacirinin illegal şebekesinde yer alan ve adeta bir suç makinesi gibi arka arkaya suçlar işlemeye başlayan İrfan ve Ferruh’un peşine düşen Rıza Baba ve ekibi iki ismi daha fazla suç işlemeden durdurmak için çabaladı. Hakan’ın mahalleden komşusu Eşref amca kaybı ile yeni bir maceraya da atılan ekip, yaşlı adamı bulmak için çalışmalarını başlattı. Engin’in Rus tetikçi Lena peşindeki macerası ise, tehlikeli bir hal almaya başladı.

Arka Sokaklar Dizisi 626. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her sezon olduğu gibi bu sezon da büyük bir ilgi gören Arka Sokaklar dizisi, 6 Mayıs 2022 Cuma günü 626. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 626. yeni bölüm fragmanına göreyse; bir mahalle çetesinin peşinde koşacak olan ekip, suçluları kodese tıkmak için var gücüyle çalışacak. Bu esnada Cemal’in geçirdiği kaza ekibi adeta yaralayacakken; Hüsnü Çoban’ın eşinin bıçaklanması işleri daha da zorlaştıracak. Heyecanlı sahneleri ile seyirci karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

07 May 2022 - 14:59 - Dizi Fragmanları

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