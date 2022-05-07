- 07 May 2022 - 14:50

Aziz Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 6 Mayıs 2022 Aziz Dizisi 24. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aziz Dizisi 6 Mayıs 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Her bölümü ile Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katıldığı günlere bir adım daha yaklaşan Aziz dizisi, seyircinin karşısına bu hafta sürpriz sahneleri ile çıkıyor. Geçtiğimiz gün yayınladığı yeni bölüm fragmanı ile bir ayrılığın sinyallerini veren Aziz dizisi, o başrol oyuncusuna ve karakterine veda etmeye hazırlanıyor. Peki, Aziz dizisi 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 23. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Dönem dizisi konsepti ile yayınlandığı ilk günden bu yana ses getirmeyi başarmış olan Aziz dizisi, heyecanlı hikayesini Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarmaya devam ediyor. Hatay’ın Fransız işgalindeki günlerine ışık tutan Aziz dizisi, Aziz Payidar isimli karakterin bölge halkı için verdiği mücadeleyi ekranlara taşıyor. Her hafta daha da heyecanlı bir hikaye sunmaya başlamış olan Aziz dizisinin yeni bölümleri ise, cuma günleri saat 20.00’da Show TV seyircisi ile buluşuyor.

Aziz Dizisi 23. Bölümde Neler Oldu?

Şimdilerde işgale karşı verilen hukuki mücadeleyi ekranlara getirmeye başlamış olan Aziz dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 29 Nisan 2022 Cuma günü 23. bölümü ile aldı. Aziz dizisinin yayınlanan 23. son bölümünde; bölgede yapılacak meclis seçimi Hatay’daki yankılarını sürdürmeye devam etti. Feridun ile yeni bir planın içerisinde bulunan Aziz, gerçekleştirdiği plan doğrultusunda meyhaneden çıkan yabancı seçim komiserlerinden ikisini kaçırarak, seçimin seyrini değiştirmek için önemli hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Amcası Galip Payidar’ı aday göstermek için harekete geçen Aziz, aynı zamanda kaçırdığı kişilerden Aziz, 1 gün sonra Pierre'e gidip posta arabasının soyulması emrini veren kişinin Galip Payidar olduğunu söylemesini istemesiyle asıl planına bir adım daha yaklaştı. Dilruba ile Adem arasındaki gerginlik, aşılmaz bir boyut alırken; Efnan ile Aziz de uzaklaşmaya başladı.

Aziz Dizisi 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her hafta seyircisine kesintisiz bir dönem hikayesi sunmaya devam eden Aziz dizisi, 6 Mayıs 2022 Cuma günü 24. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 24. yeni bölüm fragmanına göreyse; Aziz, amcasını istediği tuzağın içerisine çekecek. Pierre, Aziz nedeniyle Payidarların üstüne gitmeye devam edecekken; Dilruba’nın şehri terk etme kararının sonucu merak ile beklenilecek. Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

07 May 2022 - 14:50 - Dizi Fragmanları

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