- 07 May 2022 - 14:45

Survivor All-Star 98. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 7 Mayıs 2022 98. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.

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Survivor All Star, 7 Mayıs 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en çok izlenen Survivor yarışı olan All Star 2022, geçtiğimiz gün yayınlanan son bölümünde sürpriz bir gelişmeye ev sahipliği yapmış bulunuyor. Peki, Survivor All-Star 2022 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Survivor’da bugün hangi oyunlar oynanacak? Survivor All-Star 2022 96. bölümde neler oldu, kim elendi, hangi yarışmacı gitti, SMS sıralaması kim elendi? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…  

Heyecanlı yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini almayı sürdüren Survivor All Star 2022 yarışması, şampiyonuna adım adım yaklaşırken, sürpriz yarışlar ve olaylar ile de seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Barış’ın elenmesinin ardından yeni bir haftaya başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, çarşamba günleri hariç her gün saat 20.00’da başlıyor.

Nisa ve Evrim Eleme Adayı Olarak Potaya Oturdular...

Survivor All-Star 2022 97. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti, SMS Sıralaması Kim Elendi?

Dokunulmazlık oyunlarına bu hafta erken başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, 5 Mayıs 2022 Perşembe günü ekranlara gelen 96.son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile Gönüllüler ve Ünlüler takımını karşı karşıya getirdi. Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümüne damga vuran ise, dokunulmazlık oyunu değil, Merve Aydın’ın geçirdiği sakatlık oldu. Parkurda ciddi bir sakatlanma geçiren Merve Aydın’ın sağlık kontrollerinin ardından yarışa devam edemeyeceği açıklandı. Ada konseyinde gerekli açıklamayı gerçekleştiren Acun Ilıcalı, Merve Aydın için; “Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim. Tarihi bir oyun tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu. Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan sağlığımızıdan daha değerlisi yok. Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi” diyerek, Merve Aydın’ın yarıştan ayrıldığını açıkladı. Öte yandan haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan Ünlüler takımı, konseye isim veren Gönüllüler takımının Evrim’i eleme potasına göndermesini sağladı.

Survivor All-Star 2022 98. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Yeni bir macera ile TV8 ekranlarındaki yerini almak için hazırlıklarını tamamlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, 6 Mayıs 2022 Cuma günü 97. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 97. yeni bölüm fragmanına göreyse; haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bir ismin daha eleme potasına dahil olacağı Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da başlayacak.

07 May 2022 - 14:45 - Dizi Fragmanları

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