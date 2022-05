Kasaba Doktoru 5. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 6 Mayıs 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Kasaba doktoru Dizisi 7. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının gözde yapımları arasındaki yerini hızla almış olan Kasaba Doktoru dizisi, derinleşen hikayesi ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bugün yeni bölümü ile seyircisini buluşturacak olan Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan fragmanında yer alan o sürpriz gelişme ise, dizinin seyircisini adeta şoke etmiş bulunuyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 4. bölümde neler oldu? İşte, Kasaba Doktoru dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Medikal türdeki konusu ile ekranlara hızlı alışmış olan Kasaba Doktoru dizisi, üstün yeteneklere sahip olan Hakan isimli bir cerrahın yaşamını konu alıyor. Hakan ile genç bir cerrah olan Ömer’in karşılaşmasından yola çıkan Kasaba Doktoru dizisi, sezonun tek doktor dizisi olarak tüm dikkati üzerine çekmiş bulunuyor. Merak ile takip edilmeye başlanmış olan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da yayınlanıyor.

Kasaba Doktoru Dizisi 4. Bölümde Neler Oldu?

Her hafta daha çok ilgi görmeye başlamış olan Kasaba Doktoru dizisi, TRT1 izleyicisi ile en son 29 Nisan 2022 Cuma günü 4. bölümü ile buluştu. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 4. son bölümündeyse; Hakan’ın Erol Gümüşok’un ameliyatı için hazırlıkları başladı. Erol Gümüşüok tarafından köşeye sıkıştırılan Hakan, ameliyatı yapmak için kolları sıvarken; Ömer’in fark ettiği bir gerçek her şeyi değiştirdi. Çocukluğunda tanıştığı ve hayatını değiştiren Kemal Demir’in Hakan Hoca olduğunu öğrenen Ömer, hayatının dönüm noktası olacak bir kararı vermek için harekete geçti. Hakan Hoca’dan öğreneceklerini elinin tersiyle itemeyen Ömer, Özel Gümüşok Hastanesi’ne hayır dedikten sonra Yalçın’ın tepkisini daha da üzerine çekti. Leyla’nın her şeye rağmen hastaneye dönmek için çabalaması ise, Hakan Hoca’nı aklına parlak bir fikri getirdi.

Kasaba Doktoru Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yalçın’ın oyunları ile Hakan ile Ömer’in karşı karşıya geleceği Kasaba Doktoru dizisinin 5. bölümü, 6 Mayıs 2022 Cuma günü TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 5. yeni bölüm fragmanına göreyse, Erol Gümüşüok’un ameliyatı üzerinden pazarlık yapmaya karar veren Hakan, hastanenin tüm eksikliklerini gidermek için harekete geçecek. Hakan ile Ömer’in arasını açmak için hastaneyi adeta istila eden Yalçın ise, yeni planlarını devreye sokacak. İlgiyle takip edilen Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.