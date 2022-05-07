Gönül Dağı Dizisi 63. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 63. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta seyircisinin beklediği sürpriz bir gelişme ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak olan Gönül Dağı dizisi, nihayet Ramazan ve Asuman çiftinin hayranlarına güzel haberi veriyor. Öte yandan Gönül Dağı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, Gedelli Kasabası’nda işlerin bir kez daha karışacağını adeta kanıtlıyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 62. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Heyecanlı hikayesi ve sunduğu aile temalı konusu ile iki sezondur TRT1 izleyicisi ile buluşmasına devam eden Gönül Dağı dizisi, bu senenin de hit yapımları arasına adını yazdırıyor. Gerek usta oyuncu kadrosu ile gerekse yeni nesil oyunculara şans vermesi ile ortaya eğlenceli bir kadro da çıkarmış olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 izleyicisinin karşısındaki yerini alıyor.

Gönül Dağı Dizisi 62. Bölümde Neler Yaşandı?

Taner ve amcaoğullarının maceraları ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisi, seyircisi ile en son 30 Nisan 2022 Cumartesi günü 62. bölümünü buluşturdu. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 62. son bölümünde; Ramazan Bayramı’nı kutlamaya hazırlanan Gedelli Kasabası’nda Ramazan ve Asuman’ın nişan gününün gelip çatması ile işler daha da karıştı. Bu esnada Asuman’ın Ramazan’ın kitabını bastırmak için kapı kapı gezmesi, Ramazan ile Asuman yeni bir krizin eşiğine getirdi. Asuman’ın kendi kitabını paraya bastırdığını duyan Ramazan, bu duruma bir hayli üzülürken; çiftin arası bu kez nişan önü açıldı. Zahide ve Sefer, her geçen gün Emre ile ola bağlarını kuvvetlendirirken; Sefer’in Emre’nin annesini aramaya başlaması, Zahide’yi içten içe üzdü. Keriman ve Selami’nin miras haklarından vazgeçmesiyle yeni bir krizin yaşandığı ailede, nişan telaşı ve bayram hazırlığı da yaşanınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Gönül Dağı Dizisi 63. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ramazan ve Asuman çifti hayranlarına müjdeli bir haber ile ekranlara gelecek olan Gönül Dağı dizisinin 63. bölümü, 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 63. yeni bölüm fragmanına göreyse; Elif ve Kenan birbirine olan aşklarını doyasıya yaşamaya başlayacak. Aralarındaki sorunu çözen Ramazan ile Asuman’ın nişanını ise Ciritçi Abdullah takacak. Amcaoğullarının mucitlik yolundaki çalışmalarını sürdüreceği Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.