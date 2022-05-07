Yargı Dizisi 31. Bölüm Full İzle! 8 Mayıs 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Yargı Dizisi 31. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Zafer’in cinayetinde de yavaş yavaş sona yaklaşan Yargı dizisi, bu hafta çok konuşulacak Ilgaz ve Ceylin sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmayı planlıyor. Bir haftalık bayram arasının ardından Kanal D ekranlarındaki yerini almaya yeniden başlayan Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, herkesi adeta şoke etmiş bulunuyor. Peki, Yargı dizisi 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 30. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Suç teması ile yayına başladığı sezon başından bu yana seyircisinin pür dikkat ilgisini çekmeyi başarmış olan Yargı dizisi, İnci ve Engin’in ölümünün ardından araştırmaya başladığı Zafer’in ölümü ile seyircisinin bir kez daha gündemine oturmayı başarmış bulunuyor. Suç temasının yanı sıra Kaan Urgancıoğlu’nun canlandırdığı Ilgaz ile Pınar Deniz’in canlandırdığı Ceylin karakteri arasındaki aşk hikayesiyle de bir hayli beğenilen Yargı dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Yargı Dizisi 30. Bölümde Neler Oldu?

Ramazan Bayramı nedeniyle geçtiğimiz hafta Kanal D ekranlarındaki yerini almayan Yargı dizisi, en son 24 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan 30. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yargı dizisinin yayınlanan 30. son bölümünde; her şeye rağmen kalbine bir türlü dur diyemeyen Ceylin, Ilgaz’a bir şans daha vermek için onunla yüzleşmeye karar verdi. Bu şans için Ilgaz’dan ailesi ile kendi arasında seçim yapması bekleyen Ceylin, ikili arasındaki duygusal durumu daha da karıştırdı. Sevdiği kadın ile ailesi arasında kalan Ilgaz, seçim yapmakta zorlanırken; Zafer cinayetinde son dönemece girilmiş olması, gidişatı değiştirmeye başladı. Eren ve Pars’ın soruşturmasını yürüttüğü Zafer cinayetinde eksik olan tek bir parça kalmışken, bu parçanın ortaya çıkmasını engellemek isteyen Yekta, harekete geçti.

Yargı Dizisi 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sürükleyici hikayesi ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Yargı dizisi, 8 Mayıs 2022 Pazar günü 31. bölümü ile izleyicisini buluşturacak. Yargı dizisinin yayınlanan 31. yeni bölüm fragmanına göreyse; birlikte yapamayacaklarını anlayan Ceylin ve Ilgaz boşanmaya karar verecek. Bir yol ayrımında olan Ceylin ve Ilgaz’ın duygusal kararsızlığı ise, boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ile takip ettirecek. Öte yandan Zafer’in cinayeti gecesine dair son parçanın yerine oturacağı Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.