- 07 May 2022 - 09:17

Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 45. Bölüm Full İzle! 8 Mayıs 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 25. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

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Teşkilat Dizisi 45. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Nefes kesen hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdüren Teşkilat dizisinde bu hafta hiç beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Serdar ve Halit’i bir hayli etkileyecek olan bu gelişme, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak olan Teşkilat dizisinin yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Peki, Teşkilat dizisi 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 45. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

TRT1 ekranlarının iddialı yapımları arasındaki yerini iki sezondur aldığı reytingler ile korumayı başarmış olan Teşkilat dizisi, her bölümünde yer verdiği nefes kesen kovalamacılarıyla seyircisinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Şimdilerde oyuncu ayrılıkları ile sık sık anılan Teşkilat dizisi, ikinci sezonunun sonuna yaklaşırken de her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini almayı sürdürüyor.

Teşkilat Dizisi 44. Bölümde Neler Yaşandı?

Ramazan Bayramı arası nedeniyle geçtiğimiz hafta TRT1 ekranlarındaki yerini almayan Teşkilat dizisi, en son 24 Nisan 2022 Pazar günü 44. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 44. son bölümünde; Halit, kızı olduğunu öğrendiği Ceren'in ölümü sonrası ettiği intikam yeminini tutmak için harekete geçti. Bu yolda Halit’i yalnız bırakmayan Serdar ise, Yıldırım’dan ailesinin intikamını almak için ona destek olmaya arar verdi. Halit ve Serdar, Yıldırım’ın peşinde bir kovalamaca içerisinde iken; ekibin geri kalanı istihbaratını aldığı bir terör saldırısının peşine düştür. Doktor kod adlı terörist ile Yıldırım arasındaki bağlantıyı çözen ekibin yolları ise bir kez daha Halit ve Serdar ile kesişti.

Teşkilat Dizisi 45. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı sahneleri ile TRT1 ekranlarına yeniden dönecek olan Teşkilat dizisi, 8 Mayıs 2022 Pazar gün 45. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 45. yeni bölüm fragmanına göreyse; uzunca zamandır Yıldırım’ı kovalayan Serdar ve Halit nihayet Yıldırım'ı yakalayacak. Bu esnada Yıldırım’ı Türkiye’ye getirmek için harekete geçen Halit ve Serdar, Yıldırım ile yüzleştiği esnada hiç bilinmeyen sırların ortaya saçılmasını sağlayacak. Merak ile takip edilecek olan Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

07 May 2022 - 09:17 - Dizi Fragmanları

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