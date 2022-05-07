- 07 May 2022 - 15:08

Survivor 98. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 7 Mayıs 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Survivor Türkiye All Star Türkiye 7 Mayıs 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni hafta yarışına son surat devam eden Survivor All-Star 2022 yarışmasında yarış iyice kızışıyor. Yaşanan sakatlık nedeniyle iki yarışmacısına birden veda etmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bu hafta bir de eleme potasından bir ismi göndermeyi planlıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 97. son bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yayınlanmaya başladığı ocak ayından bu yana seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, geçtiğimiz günlerde talihsiz sakatlanmalar nedeniyle Perviz ve Merve Aydın isimli yarışmacılarına veda etmiş bulunuyor. Bu haftanın elenecek olan ismini belirlemek için dokunulmazlık oyunlarına devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, eleme potasını da yavaş yavaş şekillendiriyor. Her bölümünde daha da ilginçleşen parkurları ile seyirci karşısına çıkan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, çarşamba hariç olmak üzere, hafta boyunca saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 97. Son Bölümde Neler Oldu?

Arka arkaya gerçekleştirdiği zorunlu vedalar ile seyircisini adeta şoke etmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 6 Mayıs 2022 Cuma günü 97. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 97. son bölümünde; haftanın dokunulmazlık ödülü bir oyunu daha oynandı. Güne damga buran ise Ogeday ile Adem arasında başlayıp Berkan’ın da dahli olduğu kavga oldu. Ogeday’ın parkurdan galip çıkmasının ardından; "Bu sene herkes kalbinin ekmeğini yiyecek" diye bağırmasıyla başlayan polemikte tansiyon bir anda yükseldi. Adem’in "Sen de yiyeceksin merak etme herkes görecek" demesinin ardından Berkan’ın "Niye içine konuşuyorsun sesli konuş" çıkışı ile büyüyen kavga sunucu Murat Ceylan’ın araya girmesi ile fiziksel temasa dönüşmeden son buldu. Öte yandan günün dokunulmazlık ve iletişim ödülünün galibi Ünlüler olurken, eleme potasına giden isim Nisa olarak belirlendi.

Survivor All-Star 2022 98. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hızlı bir hafta geçiren Survivor All-Star 2022 yarışması, 98. bölümü ile 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü seyirci karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 98. yeni bölüm fragmanına göreyse; haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Adem ve Ogeday kavgasının yankılarının süreceği Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

07 May 2022 - 15:08 - Dizi Fragmanları

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