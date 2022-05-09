- 09 May 2022 - 17:14

Yasak Elma 141. Bölüm Full İzle! 9 Mayıs Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 141. Bölüm izle ve Yasak Elma 141. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 141. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 141. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…

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Bol entrikalı ve bol kahkahalı sahneleri ile bir haftalık bayram arasının ardından FOX TV ekranlarındaki yerini yeniden almaya başlayan Yasak Elma dizisi, iddialı bir bölüm ile geri dönüş yapıyor. Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün yayınlanın fragmanına göreyse; Doğan, o ismin biletini resmen kesiyor! Peki, Yasak Elma dizisi 140. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Beşinci sezonu ile FOX TV ekranlarındaki yerini almayı sürdüren Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Şimdiden altıncı sezon onayını almış olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ise, beş sezondur olduğu gibi her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Yasak Elma Dizisi 140. Bölümde Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz hafta bayram olması nedeniyle FOX TV ekranlarındaki yerini almayan Yasak Elma dizisi, en son 25 Nisan 2022 Pazartesi günü 140. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 140. son bölümünde, kendisine saldıran Ekin’in elinden kurtulan Doğan, Ekin’in kafasında bir vazo kırarak, onu öldürdü. Çetin’den olay yerini temizlemesi ve Kumru’ya Ekin’i gitmiş gibi göstermesi için yardımcı olmasını istedi. Ekin’den gelen mesaj ile adeta yıkılan Kumru’yu teselli etmek için Handan, her fırsatta eve girip çıkmaya devam ederken; Yıldız’ın Kumru’ya yeni bir sevgili bulma çabaları sonuçsuz kaldı. Bu esnada Çağatay ve Ender arasındaki anlaşma son bulurken; Handan ve Ender’in arası açılmaya başladı. Öte yandan Kumru’nun evinde verilen davete öldü sanılan Ekin’in çıkıp gelmesi her şeyi alt üst etti.

Yasak Elma Dizisi 141. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her geçen gün seyircisini ekran başına kilitlemeyi sürdüren Yasak Elma dizisi, nihayet bir haftalık molasından 141. bölümü ile 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü dönüş yapıyor. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 141. yeni bölüm fragmanına göreyse; Ekin’in gelmesi, Doğan’ın tüm şüphelerini Çetin’e yönlendirecek. Ekin’i kurtaran Çağatay ise, Yıldız’a Doğan’ın bir katil olduğunu kanıtlamak için harekete geçecek. Merak ile takip edilen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

09 May 2022 - 17:14 - Dizi Fragmanları

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