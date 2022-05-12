- 12 May 2022 - 20:17

Baba Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 10 Mayıs Baba Dizisi 12. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Baba Dizisi SON Bölüm İzle!

Ekranların sevilen yüzü ve başarılı oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı ve bir Anadolu Masalı olan Baba dizisi birbirinden ilginç entrikalı hikayesi ile izleyicileri buluşmaya devam ediyor. Sizde sevilen dizi Baba'ya ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın, Youtube izleme linkine ulaşmak istiyorsanız işte detaylar...

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Baba 12. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Bir haftalık Ramazan Bayramı arasının hemen ardından İlhan ile Saruhanlılar bir kez daha karşı karşıya geleceği sahneleri ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Baba dizisinin yeni bölümünde işler iyice kızışıyor. Baba dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına ise, o olay damga vuruyor! Peki, Baba dizisi 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 11. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmayı başarmış olan Baba dizisi, usta oyuncu Haluk Bilginer’in Emin Saruhanlı, yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş’ın Kadir Saruhanlı yorumu ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Saruhanlı ailesinin aile değerlerinde yaşanan çökmeleri seyirci karşısına çıkaran ve Ay Yapım imzası taşıyan Baba dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Baba Dizisi 11. Son Bölümde Neler Oldu?

Son dönemlerin en çok ses getiren yapımlarından biri olan Baba dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 26 Nisan 2022 Salı günü 11. son bölümü ile aldı. Baba dizisinin yayınlanan 11. son bölümünde; Servet’in ailesine oynadığı son oyun, Saruhanlı ailesinin dağılışını hızlandırdı. Ferit ile gerçekleştirdiği iş birliği sonucu Saruhanlı ailesinin tüm mal varlığını üzerine almayı başaran Servet, ailesinin yalının önüne koydu. Bu manzara karşısında hastalığı nükseden Emin Saruhanlı zor anlar yaşarken; olaydan haberdar olan Kadir, hemen harekete geçti. Büşra’ya evlilik teklifi eden İlhan, düğün hazırlıklarının başlanmasını sağlarken; nihayet boşanan Büşra, İlhan ile nikah masasına oturdu. Gerçekleşen nikahta Saruhanlılar yer almazken; İlhan’ın babasının ölümü, tüm düğünün neşeli anlarını silip götürdü.

Baba Dizisi 12. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta çok beklenen sahneleri ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak olan Baba dizisi, 10 Mayıs 2022 Salı günü 12. yeni bölümü ile Show TV ekranlarındaki yerini alacak. Baba dizisinin yayınlanan 12. yeni bölüm fragmanına göreyse; Servet’in Saruhanlıların her şeyini üzerine geçirdiğini Kadir, büyük bir yüzleşmenin fitilini ateşleyecek. Babasının ölümünden dolayı Kadir’i suçlayan İlhan ise, Büşra’nın tüm Saruhanlılar ile görüşmesini engelleyecek. Bir haftalık aranın hemen ardından kendi gününde ve kendi saatinde seyirci karşısına çıkmaya devam edecek olan Baba dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

12 May 2022 - 20:17 - Dizi Fragmanları

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