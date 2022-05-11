Destan 22. Bölümü Full İzle! 10 Mayıs 2022 Destan 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Destan 22. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Kahramanlıklar ile dolu bir tarihi destan hikayesini seyirci karşısına çıkarmayı sürdüren Destan dizisi, Akkız ile Batuga’nın ölümsüz aşkını ekranlara taşımaya devam ediyor. Bu hafta yeniden seyirci karşısında olmaya devam edecek olan Destan dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, Batuga ile Akkız arasında geçen o sahneleri ile seyircisine şimdiden nefesleri tutturuyor. Peki, Destan dizisi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 21. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Akkız ile Batuga’nın çocukluktan itibaren gelişen aşklarını konu alan ve bu aşkın ortaya çıkardığı bir kahramanlık hikayesinden beslenen Destan dizisi, 9. yüzyıla kadar uzanan hikayesiyle ATV ekranlarındaki yerini almaya başladığı ilk günden bu yana bir hayli beğeniliyor. Aynı zamanda Türklerin İslamiyet’e geçmeden önceki inanç ve geleneklerine de ışık tutan Destan dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da başlıyor.

Destan Dizisi 21. Son Bölümde Neler Oldu?

Akkız’ı yok etmek için iş birliği yapan Ulu Ece ve Alaca’nın sahneleri ile çok konuşulan Destan dizisinin 21. bölümü, 26 Nisan 2022 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Destan dizisinin yayınlanan 21. son bölümünde; kardeşi Alaca’dan çok küçük yaşta ayrılmasına rağmen söz konusu Akkız’ı bitirmek olduğunda yeniden kardeşi ile görüşmeye başlayan Ulu Ece, onu Akkız’ın dibine kadar soktu. Bu esnada Çolpan ile Balamir, Alpagu Han’dan tüm intikamını almak için tuzaklarını arka arkaya kurmayı sürdürürken; Batuga’nın bulunması için Alpagu Han ile pazarlık yapan Akkız, sözün kendi kısmına düşenini tutmak için harekete geçti. Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin ise, Ulu Ece ve Kaya’yı ölüme göndermek için ilk hamlesini yaptı.

Destan Dizisi 22. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir haftalık aranın ardından yeniden ATV ekranlarındaki yerini almaya devam edecek olan Destan dizisi, 22. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Destan dizisinin yayınlanan 22. yeni bölüm fragmanına göreyse; düştüğü tuzaktan kurtulan Akkız, Balamir ve Çolpan'ı Alpagu Han'a teslim edecek. Batuga ise, Alaca’nın gerçek kimliğini öğrenecek. Ulu Ece ile Alpagu Han’ı karşı karşıya getirmek için ikinci hamlesini yapacak olan Mei Jin ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.