- 11 May 2022 - 23:50

Masumlar Apartmanı 69. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 10 Mayıs Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Masumlar Apartmanı SON Bölüm İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 32. Bölüm izle seçeneği ile 32. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

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Masumlar Apartmanı Dizisi 69. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Adım adım finaline yaklaşan Masumlar Apartmanı dizisinde kardeşler için tam her şey yoluna girmişken; aldıkları sarsıcı haber başta Gülben ve Safiye olmak üzere herkesin yüreğini adeta parçalıyor. Henüz yayınlanmış olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, o habere dahil çok önemli ipuçları içeriyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 68. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 69. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

Bu sezonun sonunda final yaparak, seyircisine veda edecek olan Masumlar Apartmanı dizisi, son üç bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini almayı sürdürüyor. Yoğun bir ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı dizisi, dört kardeşin obsesif takıntılarına yol açan travmalarını iki sezondur ekranlara taşıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanarak seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 68. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Hüzünlü hikayesini noktalamaya hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 26 Nisan 2022 tarihinde 68. son bölümü ile aldı. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 68. son bölümünde; Han’ın getirdiği köpeğin çöp daireyi karıştırırken, herkesin çöp daireden haberdar olmasını sağlaması Gülben ile Safiye’yi travmaları ile yeniden baş başa bıraktı. Gülben, bu konuda hiç beklemediği birinden destek görürken; Naci, Safiye’nin yeniden şiddetlenen travmaları dönmesin diye soluğu Doktor Manolya’nın yanında aldı. Doktor Hanım’ın tavsiyesi ve Naci’nin desteği ile birlikte büyük bir adım atan Safiye, tüm ailesinin yardımı ile çöp daireyi boşaltmaya karar verdi. Öte yandan Han’daki değişim, Ceylan’ı bir hayli şaşırtır hale geldi.

Masumlar Apartmanı Dizisi 69. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Yavaş yavaş finaline yaklaşan Masumlar Apartmanı dizisi, 10 Mayıs 2022 Salı günü 69. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Merak ile beklenilen Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 69. yeni bölüm fragmanına göreyse; Gülben’in ve Esat’ın çocuğu dünyaya gelecek. Bu durum aileyi daha da birbirine bağlayıp, mutlu günleri müjdelerken; kardeşlerin babalarının ani kaybı, aileyi bir kez daha dağıtacak. Finale üç kala TRT1 ekranlarındaki yerini alacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak.

 

11 May 2022 - 23:50 - Dizi Fragmanları

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