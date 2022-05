Evlilik Hakkında Her Şey 30. Bölüm Full İzle! 10 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Evlilik Hakkında Her şey 30. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

İlgiyle takip edilen ekran yapımlarından biri haline gelmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni bölümleri ile yeniden FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Bu hafta çok konuşulacak olan sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, o olaya odaklanıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 29. son bölümde neler oldu? İşte, tüm detaylar…

Ramazan Bayramı arasının ardından yeniden ilgiyle takip edilen davalarını seyirci karşısına çıkarmayı sürdüren Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, boşanmanın her aşamasını gözler önüne seren sahneleri ile ilgi görmeye devam ediyor. Heyecanlı olay akışı ile seyircisini ekran başına kilitleyen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 29. Son Bölümde Neler Oldu?

Erman ve Çolpan’ın birlikteliklerini duyurmak için düzenledikleri yemekte çıkan kargaşanın damga vurduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 29. son bölümü, 26 Nisan 2022 Salı günü seyirci karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 29. son bölümünde; Çolpan’ın evlilik cüzdanına bakmakta olduğunu gören Sanem, Bora’yı kendisini aldatmak ile suçlayınca, yeni evli çiftin arası açıldı. Bora boşanmak isterken, Efe’den aldığı yardım ile Sanem’in karşısına çıktı. Sanem’in avukatlığını ise, Azra üstlendi. İkilinin aile terapistine gitmesine karar veren mahkeme ise, Bora ve Sanem’in birbirine aşık olduğunu fark etmelerini sağladı. Öte yandan bu dava ile daha da yakınlaşan Efe ile Azra, birlikte olmaya karar verdi. Ayrıca, Çolpan ile Erman’ın nişanında Sanem ile Bora’nın evlendiğinin ortaya çıkması, işleri daha da karıştırdı.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 30. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sanem’in Bora’yla evlendiklerini ilan etmesi üzerine karışan ilişkileri ve alt üst olan dengeleri ekranlara getirecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 10 Mayıs 2022 Salı günü, 30. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 30. yeni bölüm fragmanına göreyse; Çolpan’a isyan eden Sanem, Bora’nın evine taşınacak. Azra ile Efe’nin birlikte olmaya almaya çalışacağı ve Gülistan davasında önemli gelişmelerin yaşanacağı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.