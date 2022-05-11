Üç Kız Kardeş 11. Bölüm Full İzle! 10 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş SON Bölüm İzle!

Üç kız kardeş Dizisi 11. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Türkan’ın Somer’e posta koyduğu sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı şimdiden çok ses getiren fragmanlar arasındaki yerini arıyor. Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanına göre, Türkan artık eski gibi davranmıyor! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 10. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

İclal Aydın’ın aynı isimli eserinden uyarlanarak, Kanal D seyircisi ile buluşturulan Üç Kız Kardeş dizisi; Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin bazen hüzün bazen umut bazen ise neşe dolu hikayesini konu alıyor. Ekranlara gelmeye başladığı şubat ayının sonundan bu yana bir hayli ilgi gören Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. s

Üç Kız Kardeş Dizisi 10. Son Bölümde Neler Oldu?

Sadık’ın kalp krizi geçirdiği sahneleri ile seyircisini bir hayli endişelendiren Üç Kız Kardeş dizisinin 10. bölümü, 26 Nisan 2022 Salı günü Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 10. son bölümünde; Rüçhan Hanım'ın Nesrin ve Sadık Kalender’i “hırsızlık” ile suçlaması, Sadık’ın kalbinin buna dayanmamasına neden oldu. Bu nedenle kalp krizi geçiren Sadık, ölüm kalım savaşı verirken; olanlardan kayınvalidesini sorumlu tutan Türkan, Rüçhan’ın karşısına dikilerek, ondan ilk kez hesap sordu. Özer ve Somer'in baskılarına rağmen Rüçhan hatasını kabul etmezken; Somer ile olan ilişkisine bu yaşananlardan ve Rüçhan’ın tavrından dolayı devam etmeme kararı alan Türkan, evi terk etti. Öte yandan Mine’nin bebeğinin Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine ile olan ilişkisini bu kez net bir şekilde noktaladı.

Üç Kız Kardeş Dizisi 11. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir haftalık arada seyircisinin bir hayli özlediği yapımlardan biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, 10 Mayıs 2022 Salı günü 11. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kız Kardeş dizisinin 11. yeni bölüm fragmanına göreyse; Türkan’ı eve döndürmek için harekete geçecek olan Somer, ona karşı son derece şaşırtıcı bir hamle yapacak ve onu öpecek. Merak ile beklenilen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.