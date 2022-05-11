- 11 May 2022 - 11:23

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 11 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, heyecanlı sahneleri ile seyirci karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bu hafta ekranlara gelecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni bölümüne dair yayınlanmış olan fragman ve son bölüme ilişkin detaylar ise haberimizde...

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Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 6. Bölüm 11 Mayıs 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının çiçeği burnunda dizisi olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, heyecanlı sahneleri ile seyirci karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bu hafta ekranlara gelecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni bölümüne dair yayınlanmış olan fragman ise, Defne’nin yüzünün güleceğini nihayet gösteriyor! Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 5. son bölümde ne oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

NTC Medya imzası ile geçtiğimiz ay itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yönetmenliğini Müge Uğurlar üstlenirken; dizinin başarılı senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz ikilisi kaleme alıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker gibi iddialı isimlerin paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncu kadrosunda ise;Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi isimler yer alıyor. Ekranlara ısınmaya başlamış olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 5. Son Bölümde Ne Oldu?

Ramazan Bayramı haftasında da seyircisinin karşısındaki yerini alan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü 5. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayınlanan 5. son bölümünde; Defne’nin geçmişine dair her şeyi öğrenen Çınar, bunun getirdiği yük ve yüzleşme ile adeta sarsıldı. Bu esnada Çınar ile yüzleşen Defne, Sadun ile ilgili geçmişini saklaması nedeniyle son derece üzgünken; Çınar’ın kendisine haksızlık yaptığını da düşünmeye başladı. Çınar ile yüzleşmeye çalışan Sadun ise, bebeğe dair gelen ihbarı iletmek için Çınar’ı buldu. Reha, Meryem'e elindeki büyük kozu öne sürerek şantaj yapmaya çalışırken; Meryem, bir çıkış yolu aramaya başladı.

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 6. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Şimdiden kendisine sadık bir seyirci kitlesi oluşturmayı başarmış olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayınlanan 6. yeni bölüm fragmanına göreyse; Defne, Çınar ve Sadun iş birliği içerisinde bebeği takip edecek. Meryem’in bebeği Defne’ye geri vermeye karar vereceği Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

11 May 2022 - 11:23 - Dizi Fragmanları

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