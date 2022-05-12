Bir Zamanlar Çukurova 136. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Bir Zamanlar Çukurova SON Bölüm İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 12. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Bir sezonunun daha sonuna adım adım yaklaşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali şimdiden büyük bir heyecan ile bekleniyor. Öte yandan bu akşam ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan o detay, en az sezon finali kadar heyecan uyandırıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 135. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Çukurova Bölgesi’nin zengin ve etkili ailelerinden olan Yamanların yaşamını konu alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ATV ekranlarındaki yerini dördüncü sezonu ile almayı sürdürüyor. Bu sene de her sezon olduğu gibi yoğun bir ilgi gören Bir Zamanlar Çukurova dizisini başrollerini bu kez Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol paylaşıyor. Heyecanlı bir dönem dizisi ile ATV ekranlarındaki yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da yayınlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 135. Bölümde Neler Yaşandı?

Ramazan Bayramı arası vermeyen ekran yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 5 Mayıs 2022 Perşembe günü 135. bölümü ile aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 135. son bölümünde; nikah günü Züleyha’ya gelen telefon, Lütfiye’nin Vahap tarafından kaçırıldığını ortaya çıkarırken, nikahın da kısa bir süreliğine olsa da aksamasını sağladı. Lütfiye’nin Vahap’ın elinden kurtulması ile rahat bir nefes alan Züleyha, sonunda Hakan’a evet dedi. Züleyha ve Hakan’ın evlenmesi için için Fikret’i üzerken; çiftin ilk günleri oldukça mutlu başladı. Ancak, evliliğin ilerleyen günlerinde konağa gelen bir telefon üzerine Hakan’ın takındığı tavır, Züleyha’nın şüphelerini yeniden yeşertti. Öte yandan Betül ve Şermin, çareyi bu kez Vahap’ın tarafında aramaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 136. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olmayı sürdüren Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü 136. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 136. yeni bölüm fragmanına göreyse; Çolak’ın bir kadın işçiye tokat atması üzerine yeni bir mücadeleye başlayacak olan Züleyha, Çukurova Bölgesi’nde eşit iş eşit ücret mücadelesinin fitili kadınlar için yakacak. Fikret ve Hakan’ın Züleyha’yı destekleyeceği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.