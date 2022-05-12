Camdaki Kız 42. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Camdaki Kız SON Bölüm İzle!

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Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımları arasındaki yerini iki sezondur koruyan Camdaki Kız dizisi, yavaş yavaş ikinci sezonun da sonuna yaklaşıyor. Merak ile beklenilen Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanına ise damga vuran Rafet Koroğlu’nun verdiği o karar oluyor! Peki, Camdaki Kız dizisi 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 41. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli çok okunan eserinden geçtiğimiz sezon itibariyle OGM Pictures imzası ile Kanal D ekranlarına uyarlanmaya başlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonunun finali öncesinde heyecanın çıtasını yükseltmeye başlıyor. Bu hafta büyük kararların verileceği Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri, iki sezondur her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Camdaki Kız Dizisi 41. Bölümde Neler Yaşandı?

Ramazan Bayramı haftasında ekran yolculuğuna ara vermeyen Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 5 Mayıs 2022 Perşembe günü 41. bölümü ile aldı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 41. son bölümünde; Cana’nın Nalan ile Hayri’nin fotoğrafını Sedat’a göndermesi ile birlikte Koroğlu ailesinin yeni bir krizi ortaya çıktı. Bu konuda Nalan’a hesap soran Sedat, karşısında hiç beklemediği bir Nalan tavrı görürken; Hayri, Nalan’ı korumak için harekete geçti. Önce magazincilerin peşine düşen Hayri, Cana’nın ismine ulaşmaya çalışırken; bir yandan da Nalan’ı aile içerisinde zor durumda bırakmamak için Rafet Bey’e durumu anlattı. Konuşurken çekilmiş olan fotoğrafın yanlış anlaşılacağı nedeniyle yayınlanmasına engel olduğunu anlatan Hayri, Rafet Bey’den bir kez daha takdiri aldı. Ancak, Nalan’a gelen notu bulan Feride, Hayri ile yine karşı karşıya geldi.

Camdaki Kız Dizisi 42. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Büyük kararların alınacağı Camdaki Kız dizisinin 42. yeni bölümü, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 42. yeni bölüm fragmanına göreyse; Hayri ile Nalan arasındaki yakınlaşma artacak. Cana’nın Feride’nin sırrını Sedat’a vermesi ile birlikte Koroğlu ailesinde yeni bir kriz doğacakken; Rafet Koroğlu’nun yerini Muzo’ya bırakması büyük yankı uyandıracak. Merak ile takip edilen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.