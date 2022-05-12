Emanet 379. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Emanet SON Bölüm İzle!

Emanet 12 Mayıs 2022 Kanal 7 İzlemek için TIKLAYINIZ

Dillere destan aşk hikayesi ile her bölümünde seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Emanet dizisi, bugün çok ses getirecek sahneleri ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini alıyor. Emanet dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına göreyse Yaman ile Seher’in boşanma kararı, herkesi bir hayli şaşırtacağa benziyor! Peki, Emanet dizisi 379. bölüm fragmanı yayınladı mı? Emanet dizisi 378. bölümde neler oldu? İşte, Emanet dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olan Emanet dizisi, şimdilerde ekranların tek günlük dizisi olarak seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Yaman ile Seher’in arasındaki aşkı konu alan Emanet dizisinin yeni bölümleri ise, hafta içi her gün saat 19.00’da Kanal 7 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Emanet Dizisi 368. Bölümde Neler Oldu?

Bir süredir Yaman ile Seher’i zorlu bir aşk sınavından geçiren Emanet dizisi, Kanal 7 ekranlarındaki yerini en son 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 368. bölümü ile aldı. Emanet dizisinin yayınlanan 368. son bölümünde; Seher ile Yaman’ın ayrılma kararı vermesi yeğenleri Yusuf’u harekete geçirdi. Amcasına ve teyzesine birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlatmak isteyen Yusuf, ateşinin çıkmasını sağlayarak, kendisini hasta yaptı. Bu hastalık rolünün ortaya çıkmasıyla birlikte amcası ve teyzesi son derece dürüst davranan Yusuf, onların boşanmalarına engel olmak için bunu yaptığını açıkladı. Seher ve Yaman’ı düşünmesi için baş başa bırakıp, onları kendi odasına kilitleyen Yusuf, amcasına ve teyzesine iyi bir ders verirken; Yusuf’un aniden ortadan kayboluşu, Seher ve Yaman’ı daha da endişelendirdi. Öte yandan Duygu ve Ali arasındaki ilişki giderek daha da samimi bir hal almaya başladı.

Emanet Dizisi 379. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Yusuf’un Yaman ile Seher’in aklını başına getireceği Emanet dizisinin 379. bölümü, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü Kanal 7 ekranlarındaki yerini alacak. Emanet dizisinin yayınlanan 379. yeni bölüm fragmanına göreyse; Seher, boşanmak için verdiği kararı gözden geçirmeye başlayacak. Yaman’ın davayı açacak olması ise, Seher’i daha da endişelendirecek. Duygu’nun Ali’yi sevdiğini kabul edeceği Emanet dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.