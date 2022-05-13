- 13 May 2022 - 12:35

Arka Sokaklar 627. Bölüm Full İzle! 13 Mayıs 2022 Arka Sokaklar Dizisi 627. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

15. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 627. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 627. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Arka Sokaklar Dizisi 627. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

İlgiyle takip edilen Kanal D yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, bu hafta aksiyon dolu sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise, ekibin başına gelecek olanlar bir hayli dikkat çekiyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 627. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 626. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Yayınlandığı günden bu yana yoğun bir ilgi ile takip edilen Arka Sokaklar dizisi, 16. sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini almayı sürdürüyor. Bir polis hikayesi anlatan Arka Sokaklar dizisi, Rıza Baba ve ekibinin kahramanlıklar ile dolu mücadelesini seyirci karşısına çıkarıyor. Yeni sezon için onayı da almış olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 626. Bölümde Neler Yaşandı?

Merak ile takip edilen Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 6 Mayıs 2022 Cuma günü 626. bölümü ile aldı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 626. son bölümünde; ekip, çeşitli operasyonlar içerisinde asayişi sağlamak için yeni mücadelelere girişti. Ercan isimli bir adamın linç edilerek öldürülmesini araştırmaya başlayan ekip, adamın niçin linç edildiğini öğrenmek için kolları sıvadı. Sorumluların bulunması için büyük bir titizlik ile çalışmalarını sürdüren ekip, Ercan’ın bir kadını taciz edip etmediğine dair gerçekleri ortaya çıkardı. Öte yandan Nazike’nin arkadaşı Ferhunde’de iken bir hırsızlık sorunu ile karşılaşması, Hüsnü’ye yeni bir operasyon alanı daha açtı.

Arka Sokaklar Dizisi 627. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Aksiyon dolu sahnelerini yeniden seyirci ile buluşturmak için geri sayıma geçmiş olan Arka Sokaklar dizisi, 13 Mayıs 2022 Cuma günü 627. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 627. yeni bölüm fragmanına göreyse; ekip, bir isyan içerisinde kalacak. İsyanı bastırmak için mücadele edecek olan Rıza Baba ve ekibini ekranlara getirecek olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

13 May 2022 - 12:35 - Dizi Haberleri

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