Aziz Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 13 Mayıs 2022 Aziz Dizisi 25. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Aziz Dizisi 13 Mayıs 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni Aziz dizisi, Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dahil olduğu döneme gitgide daha da yaklaşıyor. Bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Aziz dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, şimdiden çok yoğun ilgi görmüş bulunuyor. Peki, Aziz dizisi 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 24. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Hatay’ın Fransız güçleri tarafından işgal edildiği yılları konu alan hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Aziz dizisi, bu sezon başlayan hikayesi ile oldukça ilgi gören yapımlar arasındaki yerini alıyor. her hafta seyircisinin soluksuz bir şekilde izlediği Aziz dizisinin yeni bölümleri ise, cuma günleri saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Aziz Dizisi 24. Bölümde Neler Oldu?

Maskeli kahramanın aksiyon dolu sahneleri ile seyircisini adeta ekran başına kilitlemiş olan Aziz dizisinin 24. bölümü, 6 Mayıs 2022 Cuma günü Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Aziz dizisinin yayınlanan 24. son bölümünde; yeni bir görev için harekete geçen Aziz, beklenmedik bir hamle ile kendisi yerine amcası Gaip Payidar’ı aday gösterdi. Galip Payidar’ın adaylığı, Delege Pierre’i bir hayli kızdırdı. Konuyla ilgili harekete geçen Delege Pierre, Galip Payidar’ın tutuklanması emrini verdi. Bu tutuklanma hem Hatay’da hem de Payidar’larda yeni bir krizin ortaya çıkmasına neden olurken; ortaya çıkan maskeli bir kahraman Delege Pierre’e saldırdı. Bu kahramanın kimliği merak ile araştırılırken; Delege Pierre’in kurduğu bir tuzak maskeli kahramanın kimliğini tehlikeye soktu. Öte yandan Efnan ile Aziz arasındaki soğukluk derinleşirken; Dilruba ile Adem aralarındaki buzları eritmeye başladı. Ancak, Dilruba bebeği için Hatay’ı terk etmeye karar verdi.

Aziz Dizisi 25. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin merakla beklediği Aziz dizisinin 25. bölümü 13 Mayıs 2022 Cuma günü Show TV ekranlarından yayınlanacak. Aziz dizisinin yayınlanan 25. yeni bölüm fragmanına göreyse; Delege Pierre, kendisini hiç beklemediği bir oyunun içerisinde bulacak. Dilruba’nın gidişi ile sarsılan Adem ise, Efnan ve Aziz’in desteği ile yeni bir yola girecek. Merak ile beklenilen Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.