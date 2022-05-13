Kasaba Doktoru 6. Bölüm Full İzle! 13 Mayıs 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 6. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Kasaba Doktoru SON Bölüm İzle!

Kasaba doktoru Dizisi 6. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru, hikayesini derinleştirdiği yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmayı sürdürüyor. Erol Gümüşok’un ameliyatının gerçekleşeceği Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümünde ise, işler bir hayli karışıyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 5. bölümde neler oldu? İşte, Kasaba Doktoru dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Ekranlarının yeni yapımı olan Kasaba Doktoru dizisi, farklı ameliyatlar ve hastalıklar ile seyircisini buluşturmayı sürdürüyor. İki ayrı hastanede çalışan doktorların iş ve aşk yaşamını konu alan Kasaba Doktoru dizisi, yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Öte yandan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümleri, her cuma saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Kasaba Doktoru Dizisi 5. Bölümde Neler Oldu?

Erol Gümüşok’un ameliyatının kriz yarattığı Kasaba Doktoru dizisinin 5. bölümü, 6 Mayıs 2022 Cuma günü TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 5. son bölümünde; Yalçın, Ömer’in Uluçınar Hastanesi’nden ayrılması için ona bir teklif götürdü. Yıllardır aradığı doktorun Hakan Hoca olduğunu fark eden Ömer, hayatının teklifini reddedip etmemek arasında kararsız kalırken; bu durumu bahane eden Gümüşokluların sürekli olarak hastaneye gelmesi Hakan’ı sinirlendirmeye başladı. Hastanenin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi için Erol Gümüşok ile bir pazarlık yapan Hakan ise, Erol Gümüşok’un ameliyatını gerçekleştirmeyi kabul etti.

Kasaba Doktoru Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her hafta daha çok konuşulmaya başlanmış olan Kasaba Doktoru dizisi, 13 Mayıs 2022 Cuma günü 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 6. yeni bölüm fragmanına göreyse; Yalçın ve Bülent, Uluçınar hastanesine Erol Gümüşok’un ameliyatını bahane ederek yeni bir ekip gönderecek. Bu ekip, Hakan’ı yalnızlaştırmaya çalışırken; Hakan, ameliyatı gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamlayacak Ameliyat esnasında ameliyathaneyi bir saldırganın basması ise, Hakan’ın bu ameliyatı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda seyircisini meraklandıracak. İlgiyle takip edilen Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.