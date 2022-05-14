Üç Kız Kardeş Dizisi 12. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı - İZLE! Türkan, Somer'den boşanacak mı?
Üç Kız Kardeş dizisi, 17 Mayıs 2022 Salı günü 12. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kız Kardeş dizisinin 12. yeni bölüm fragmanı dizi gündemine damgasını vuedu.
Bir haftalık arada seyircisinin bir hayli özlediği yapımlardan biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, 17 Mayıs 2022 Salı günü 12. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kız Kardeş dizisinin 12. yeni bölüm fragmanına göreyse; Türkan’ı eve döndürmek için harekete geçecek olan Somer, ona karşı son derece şaşırtıcı bir hamle yapacak ve onu öpecek. Merak ile beklenilen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, yayın gününde Saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.
Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Somer, Türkan'dan vazgeçmiyor.
Somer, Türkan'ı tekneye kaçırır ve geceyi burada geçirirler. Türkan, verdiği boşanma kararından dönmese de Somer, Türkan'a çoktan aşık olmuştur.
Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!
14 May 2022 - 17:56 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.