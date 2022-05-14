- 14 May 2022 - 09:46

Gönül Dağı Dizisi 63. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 20. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Gönül Dağı Dizisi 63. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Sonunda Ramazan ile Asuman arasındaki ilişkiyi rayına oturttuğu sahneleri ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Gönül Dağı dizisi, bu hafta çok ses getirecek sahneleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanına ise, o olay damga vuruyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 62. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Mucitlik yolunda ilerleyen ve yaptıkları icatlar ile yaşadıkları bozkır coğrafyasının kaderini değiştirmeyi başaran Gönül Dağı dizisi, özellikle amcaoğullarının uçan araba icadı yolundaki maceraları ile seyircisini iki sezondur ekrana bağlıyor. İlgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 izleyicisi ile buluşmayı sürdürüyor.

Gönül Dağı Dizisi 62. Bölümde Neler Yaşandı?

İlgiyle takip edilen yapımlar arasındaki yerini iki sezondur koruyan Gönül Dağı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü 62. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 62. son bölümünde; Ramazan Bayramı heyecanı yaşayan Gedelli Kasabası, aynı zamanda Asuman ve Ramazan’ın nişanının heyecanını da yaşamaya başladı. Nişanı sorunsuz bir şekilde atlatmak için tüm hazırlıklarını sürdüren Asuman ve Ramazan’a en büyük destek amcaoğullarından geldi. Bunun yanı sıra Zahide ve Sefer’in Emre’ye giderek daha da alışması, süreci zorlu hale getirir oldu. Emre’nin annesini bulmak için yola düşen Sefer ise, çeşitli zorluklar ile karşılaştı. Uçan araba üretiminin de devam ettiği Gönül Dağı dizisinin son bölümünde Şili’ye gidecek olan ilk part için hazırlıklar tamamlandı.

Gönül Dağı Dizisi 63. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisinin 63. yeni bölümü, 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 63. yeni bölüm fragmanına göreyse, Asuman ve Ramazan’ın nişanının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesi amcaoğlunun işine odaklanmaya başlamasını sağlayacak. Ekibi uçan araba konusunda motive edecek olan amcaoğulları, seri üretimi sorunsuz bir hale getirmek için çabalayacak. İlgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

14 May 2022 - 09:46 - Dizi Fragmanları

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