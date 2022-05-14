Yargı Dizisi 32. Bölüm Full İzle! 15 Mayıs 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Yargı Dizisi 32. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni bölümleri ile gizemli hikayesinin derinliklerine seyahat etmeyi sürdürüyor. Bu hafta Ceylin ile Ilgaz arasındaki ilişkinin akıbeti ile seyircisini bir hayli etkileyecek olan Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da başlıyor. Peki, Yargı dizisi 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 31. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı Yargı dizisi, Zafer’in ölümünü araştırmaya başladığı sahneleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Ay Yapım imzası ile seyircisinin karşısına çıkan Yargı dizisi, Zafer’in katilini yakalamaya çok da yaklaşıyor. Merak ile takip edilen Yargı dizisinin yeni bölümleri ise her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Yargı Dizisi 31. Bölümde Neler Oldu?

Gizem dolu hikayesi ile her hafta izlenme payını biraz daha artırmış olan Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 8 Mayıs 2022 Pazar günü 31. bölümü ile aldı. Yargı dizisinin yayınlanan 31. son bölümünde; Ilgaz, Ceylin’e boşanmak istediğini söyledi. Ailesi ile Ceylin arasında kalan Ilgaz, verdiği bu karar ile resmen kendisini cezalandırsa da Ceylin’e birlikte yapamadıklarını anlattı. Ceylin, her ne kadar boşanmak istemese de Ilgaz’ın kararını destekledi. Boşanmak için harekete geçen Ilgaz ve Ceylin’in en büyük destekçileri ise Eren ve Aylin oldu. Zafer’in ölümü konusunda bir hayli ilerleyen Pars ve Eren ise Ilgaz ile Ceylin’in gerçekleştirdiği çeşitli girişimler sonrası Serdar ismine ulaştı. Çınar’ın suçsuzluğunun kanıtlanmasına az kalınan Yargı dizisinin son bölümünde; Ceylin’in içerisine çekildiği tuzak herkesi bir hayli endişelendirdi.

Yargı Dizisi 32. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni gizemleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdüren Yargı dizisi, 15 Mayıs 2022 Pazar günü 32. bölümü ile seyircisinin karşısında olacak. Yargı dizisinin yayınlanan 32. yeni bölüm fragmanına göreyse; Ceylin ve Ilgaz’ın boşanma davası gerçekleşecek. Ilgaz’ın Serdar’ın izini sürmeye devam edileceği Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D erkanlarındaki yerini alacak.