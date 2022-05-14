Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 46. Bölüm Full İzle! 15 Mayıs 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 46. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Aksiyon dolu sahnelerinin yanı sıra anlattığı kahramanlık hikayeleriyle de seyircisini ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisinde vedalar gitgide artıyor. Merak ile takip edilen Teşkilat dizisinin yeni bölümüne ise, bu hafta o ayrılık damga vuruyor! Peki, Teşkilat dizisi 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 45. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

İki sezondur TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile seyircisini buluşturmayı sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan özel ir ekibin kahramanlık hikayelerini seyirci karşısına çıkaran Teşkilat dizisi, özellikle Serdar’ın yaşamına odaklanan sahneleriyle bir hayli seviliyor. İlgi ile takip edilen Teşkilat dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Teşkilat Dizisi 45. Bölümde Neler Yaşandı?

Serdar ve Halit’in iş birliği ile Yıldırım’ı yakalayamaya başardıkları sahneler ile seyircisinin onayını bir kez daha onayını alan Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 8 Mayıs 2022 Pazar günü 45. bölümü ile aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 45. son bölümünde; uzun zaman sonra Yıldırım’ı ele geçirmeyi başarmış olan Halit ve Serdar, Yıldırım ile yüzleşmeyi sürdürürken, Yıldırım’ın ortaya attığı iddia ile ikilinin kafasını bir kez daha karıştırdı. Serdar, babası ile ilgili gerçeklerin peşine düşerken, Halit kızının intikamını almak için harekete geçti. Bu operasyonda ele geçirilen dosyalar ise, savunma sanayine ve İstiklal projesine yönelik tehdit oluşturduğu için ekip tarafından hemen incelemeye alındı. Yıldırım yolun sonuna yavaş yavaş gelirken, ‘ölmeden evvel ölenler’ olarak ekibin adı koyan kahramanlar, Hakkı Dayı’nın ölüm kalım mücadelesi vermesini izlemek zorunda kaldı.

Teşkilat Dizisi 46. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İlgiyle takip edilen TRT yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, 15 Mayıs 2022 Pazar günü 46. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 46. yeni bölüm fragmanına göreyse, bir kayıp daha veren ekip, Hakkı Dayı’yı bombalı saldırı sonrası kaybedecek. Yıldırım’ın ölüm fermanın da imzalanacağı Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam sata 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.