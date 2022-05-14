Arka Sokaklar Dizisi 628. Bölüm Fragmanı Yayınlandı - İZLE! Yeni Bölümde Şok Hüsnü tutuklanıyor!
Arka Sokaklar Dizisi 628. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Aksiyon dolu sahnelerini yeniden seyirci ile buluşturmak için geri sayıma geçmiş olan Arka Sokaklar dizisi, 20 Mayıs 2022 Cuma günü 628. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Uyuşturucu taciri Hüsnü'nün, Rehat'ı bacağından vurduğunun kanıtı olan videoda sahtecilik yaparak sosyal medyada yayınlatır. Olay medyada büyük olay olur.
Arka Sokaklar Dizisi 628. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Aksiyon dolu sahnelerini yeniden seyirci ile buluşturmak için geri sayıma geçmiş olan Arka Sokaklar dizisi, 20 Mayıs 2022 Cuma günü 628. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 627. yeni bölüm fragmanına göreyse; ekip, bir isyan içerisinde kalacak. İsyanı bastırmak için mücadele edecek olan Rıza Baba ve ekibini ekranlara getirecek olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, yayın saati 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.
Arka Sokaklar 628. Bölüm Fragmanı yayında! Hüsnü tutuklanıyor!
Uyuşturucu taciri Hüsnü'nün, Rehat'ı bacağından vurduğunun kanıtı olan videoda sahtecilik yaparak sosyal medyada yayınlatır. Olay medyada büyük olay olur. Bu video üzerine Hüsnü tutuklanarak cezaevine götürülür. Onun bu çaresiz anları ise başta eşi eşi Esra olmak üzere, sevenlerini büyük üzüntüye sokar.
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!
14 May 2022 - 10:29 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.