- 14 May 2022 - 10:36

Baba Dizisi 13. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı - İZLE! Zenginlikte Fakirliğe Yolculuk, Tüm İhanetler Ortaya Çıkıyor...

Baba Dizisi 13. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Bu hafta çok beklenen sahneleri ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak olan Baba dizisi, 17 Mayıs 2022 Salı günü 13. yeni bölümü ile Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

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Baba Dizisi 13. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Bu hafta çok beklenen sahneleri ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak olan Baba dizisi, 17 Mayıs 2022 Salı günü 13. yeni bölümü ile Show TV ekranlarındaki yerini alacak. Baba dizisinin yayınlanan 13. yeni bölüm fragmanına göreyse; Servet’in Saruhanlıların her şeyini üzerine geçirdiğini Kadir, büyük bir yüzleşmenin fitilini ateşleyecek.

Babasının ölümünden dolayı Kadir’i suçlayan İlhan ise, Büşra’nın tüm Saruhanlılar ile görüşmesini engelleyecek. Bir haftalık aranın hemen ardından kendi gününde ve kendi saatinde seyirci karşısına çıkmaya devam edecek olan Baba dizisinin yeni bölümü, her cuma saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

14 May 2022 - 10:36 - Dizi Fragmanları

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