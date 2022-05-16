Yasak Elma 142. Bölüm Full İzle! 16 Mayıs Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Yasak Elma SON Bölüm İzle!

Yasak Elma Dizisi 103. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun onayını almasıyla şimdiden seyircisini heyecanlandıran yapımlar arasındaki yerini alan Yasak Elma dizisinde işler bu hafta iyice karışıyor. Yasak Elma dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise, Ekin’i büyük bir sürprizin beklediği görülüyor. Peki, Yasak Elma dizisi 141. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

FOX TV ekranlarının unutulmaz yapımları arasındaki yerini ilk günden bu yana almayı başarmış olan Yasak Elma dizisi, bu sene beşinci sezonu ile seyirci karşısına çıkıyor. Merak ile takip edilmesini entrikalı konusu kadar oyunculuk performanslarına da borçlu olan Yasak Elma dizisinin başrollerinde bu sene; Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay’ın yanı sıra Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen de bulunuyor. Yavaş yavaş sezon finaline yaklaşmakta olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ise, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Yasak Elma Dizisi 141. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekin’in geri dönüşü ile seyircisini adeta şoke eden Yasak Elma dizisinin 141. bölümü, 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü FOX TV ekranlarındaki yerini aldı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 141. son bölümünde; Ekin’in gelmesi Doğan’ı bir hayli şaşırtırken, Ekin’in kurtulmuş olması Doğan’ın Çetin’e karşı şüphe duymaya başlamasına neden oldu. Bu durumda Çetin’den bir an önce kurtulmak için harekete geçen Doğan, Ekin’i Çağatay’ın kurtardığından habersizdi. Ender ile Handan arasındaki soğuk savaş devam ederken, şirkete alıcı olarak çıkan Arap bir iş insanı şirketteki gerilimi artırdı. Doğan’ın bir katil olduğunu kanıtlamak isteyen Çağatay ise, Yıldız’ı bu konuda uyarmak için harekete geçti.

Yasak Elma Dizisi 142. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ve entrikaları ile seyirci karşısına çıkmaya hazır alan Yasak Elma dizisi, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü 142. bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 142. yeni bölüm fragmanına göreyse, Ekin ile Kumru’nun düğünün gerçekleştiriliyor. Bu düğünden dolayı Yıldız ve Asuman son derece mutluyken; Ekin’in düğünde itiraf edecekleri herkesi meraklandırıyor. Doğan’ın Ekin’e getireceği sürpriz bir misafirin damga vuracağı Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.